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Генсек НАТО: Европа «готова и хочет» возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины

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  • 18.02.2025, 11:51
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Генсек НАТО: Европа «готова и хочет» возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины
Марк Рютте
Фото: Getty Images

Европейские лидеры готовы взять на себя обязательства.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после экстренного саммита в Париже заявил, что Европа готова предоставить гарантию безопасности Украине. Соответствующее сообщение генсек НАТО опубликовал в соцсети X 17 февраля.

Рютте заявил, что европейские лидеры продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательство по обеспечению безопасности Украины. Он добавил, что именно такой его взгляд на нынешнюю встречу во французской столице.

«Готовы и хотят. Это мой взгляд на сегодняшнюю встречу в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готова и хочет инвестировать гораздо больше в нашу безопасность», – пояснил генсек НАТО.

По его словам, в дальнейшем нужно будет также решить детали, но «обязательства четкие».

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