Генсек НАТО: Европа «готова и хочет» возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины 6 18.02.2025, 11:51

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Марк Рютте

Фото: Getty Images

Европейские лидеры готовы взять на себя обязательства.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после экстренного саммита в Париже заявил, что Европа готова предоставить гарантию безопасности Украине. Соответствующее сообщение генсек НАТО опубликовал в соцсети X 17 февраля.

Рютте заявил, что европейские лидеры продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательство по обеспечению безопасности Украины. Он добавил, что именно такой его взгляд на нынешнюю встречу во французской столице.

«Готовы и хотят. Это мой взгляд на сегодняшнюю встречу в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готова и хочет инвестировать гораздо больше в нашу безопасность», – пояснил генсек НАТО.

По его словам, в дальнейшем нужно будет также решить детали, но «обязательства четкие».

Ready and willing. That’s my take from today’s meeting in Paris. Europe is ready and willing to step up. To lead in providing security guarantees for Ukraine. Ready and willing to invest a lot more in our security. The details will need to be decided but the commitment is clear. pic.twitter.com/Y4ClrX94Qe — Mark Rutte (@SecGenNATO) February 17, 2025

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