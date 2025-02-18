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«Чувствую, что живу в каком-то другом Жодино»

  • 18.02.2025, 11:54
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«Чувствую, что живу в каком-то другом Жодино»

Депутатский мониторинг цен вызвал вопросы у местного жителя.

Жодинец Денис удивился отчету депутата Юрия Марецкого и поделился своими мыслями с ex-press.live.

«Мониторинг цен — дело полезное и актуальное, особенно в нынешних условиях, — считает читатель Денис. — Однако отчет депутата Юрия Марецкого вызвал у меня много вопросов».

Депутат Юрий Марецкий мониторит цены в магазине. Фото: t.me/zhodinobel

«Оказывается, он проводит мониторинг цен! Да еще и на системной основе! Я бы, конечно, мог порадоваться за человека, который так пристально изучает ассортимент магазинов нашего славного города, но несколько моментов не дают мне покоя, — пишет Денис.

Во-первых, зачем для этого ходить по магазинам с фотографом?

Во-вторых, такой мониторинг цен, о котором отчитался депутат, можно провести и не вставая с дивана. Потому что никаких подробностей, никакой конкретики — одни только общие фразы.

Отчет, мягко говоря, удивляет. Судя по нему, в Жодино нет просрочки, ассортимент полный, люди довольны, а рост цен на овощи — это всего лишь «фактор сезонности». Может, он случайно мониторил цены где-то в параллельной вселенной?

Ну и в-третьих, выводы нашего депутата поражают своей глубиной: товары, которых нет в продаже, отсутствуют не потому, что их расхватали, а потому что на них просто нет спроса.

Чувствую, что живу в каком-то другом Жодино. В том, где некоторые товары действительно не найти, а цены растут не только на помидоры. Может, мне тоже стоит взять фотографа, походить по магазинам и написать отчет? Или достаточно просто заглянуть в чек после очередной покупки?»

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