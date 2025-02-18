Раскрыт список требований Кремля на переговорах с США 14 18.02.2025, 12:00

4,878

Одна из главных тем — санкции.

Когда американские и российские чиновники начнут переговоры о прекращении войны в Украине, у каждого из них будет список требований. И, как указывает The Telegraph, если для команды высокопоставленных дипломатов Дональда Трампа целью является прекращение войны, то для Владимира Путина переговоры в Саудовской Аравии представляют уникальную возможность расширить список своих требований.

Так, Путин ранее потребовал, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей, аннексированных Россией в сентябре 2022 года, и отказалась от своего желания вступить в НАТО. при этом Путин скорее всего потребует юридического обязательства, что Украине никогда не будет позволено вступить в Альянс.

Он также настаивал на том, что Украина должна сократить свой военный потенциал, чтобы не представлять угрозы для России, что может привести к ограничению ракет дальнего радиуса действия, тяжелых вооружений и западной военной поддержки.

Кроме того, указывает издание, Россия может также потребовать сокращения или полного вывода сил НАТО из Польши, стран Балтии (Эстонии, Латвии, Литвы) и Румынии.

Также в рамках усилий по послевоенному восстановлению России Путин, вероятно, будет добиваться отмены жестких экономических санкций, которые привели к падению курса рубля и росту инфляции.

Эти требования могут включать соглашения об экспорте энергоносителей, включая возобновление работы трубопроводов Nord Stream 1 и 2 для возобновления продаж газа в Европу, что стабилизирует российскую экономику.

Кроме того, предметом требований может стать размораживание 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, что обеспечит российское правительство важнейшим финансированием в его усилиях по послевоенному восстановлению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com