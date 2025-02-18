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«Мои глаза были полны слез»

  • 18.02.2025, 12:10
«Мои глаза были полны слез»
Полинa Шарендо-Панасюк

Минчанку поразила стойкость белорусов.

Читательница сайта Charter97.org поделилась впечатлениями после выхода на свободу координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк:

— В прошлый понедельник с нетерпением ждала пресс-конференции! Удивлялась этой белорусской железной леди, которая, не успев приехать и обнять своих детей, сразу решила выступить.

Больше всего меня поразило, что Полина не направляла разговор на себя, а сразу начала разговор о женщинах, которые остались страдать в лукашистских карцерах. Полина призвала журналистов чаще писать о жертвах режима.

Вторым важным моментом для меня была просьба Полины к родным и близким политических заключенных не молчать об их судьбе. Ведь если стоит тишина, то появляется впечатление, что такой проблемы не существует.

Ну и третий важный момент: Полина на весь мир заявила, что подписала бумаги о сотрудничестве. Этим заявлением она обозначила свою позицию, что никакого сотрудничества с «гебней» не будет, что это только ради возможности выйти на свободу.

И как же меня возмутило, когда на страницах ряда независимых изданий эту тему вынесли в заголовки. И на Полину, на нашу Жанну д'Арк, вылился ушат помоев.

Я же в этом увидела совсем другое. Через лукашистские пыточные прошли тысячи людей, сотни были освобождены. Я убеждена, что для всех публичных и известных личностей подписание о сотрудничестве было одним из условий выхода. Так почему молчите, господа?

Это же так просто – выйти и публично заявить, что я, мол, подписал, а отказываюсь от подписанного в пыточной документа.

Желаем Полине как можно быстрее восстановиться и продолжить борьбу за Беларусь уже на свободе.

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