В Латвии запрещают российскую пропаганду

В Латвии запрещают российскую пропаганду2
- 18.02.2025, 12:11
Закрыт доступ к нескольким сайтам.
В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к нескольким кремлевским пропагандистским сайтам.
Об этом сообщает Delfi.
Отныне в Латвии больше не будет доступно содержимое сайтов www.vm.ru, www.gorod55.ru, www.cheltoday.ru, www.tvspb.ru, www.moika78.ru, www.murman.tv, www.kprf.ru, www.tvkrasnodar.ru и www.dan-news.ru.
Как отметил регулятор, содержание этих порталов противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности.
Опубликованная там информация соответствует посылам российской агрессивной военной пропаганды, поддерживает и оправдывает вторжение России в Украину и оккупацию РФ ряда областей Украины.
Указанные сайты содержат пропагандистскую информацию о событиях в России и мире, которую создает и распространяет Россия, предвзятое и одностороннее освещение событий в Украине, новости о «специальной военной операции» в Украине в соответствии с российской пропагандой, а также информацию, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвийской Республики.