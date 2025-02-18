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В Гродно продают частный магазин

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  • 18.02.2025, 12:25
В Гродно продают частный магазин
иллюстративное фото

Владелец уехал за границу и больше не может контролировать бизнес.

В Гродно продают частный магазин. Объект находится на улице Карбышева и работает уже более пяти лет. Продавец отмечает, что решился на продажу, потому что не имеет возможности контролировать бизнес из-за границы. Объявление о продаже появилось на площадке «Куфар», пишет Hrodna.life.

Общая площадь магазина составляет почти 114 м2, из них 67 — торговая. Среднее количество посетителей достигает 600 человек в день, а выручка — 4 тыс. рублей. По словам продавца, чистая прибыль составляет от 3,6 тысячи рублей в месяц.

В магазине сделан ремонт, торговое и холодильное оборудование включено в стоимость. За готовый бизнес просят 72 тысячи рублей (около 22 тысяч долларов).

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