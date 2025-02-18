Финт перед переговорами 4 Иван Яковина

18.02.2025, 12:37

5,434

Иван Яковина

Как Европа и Украина могут ответить на разговоры Трампа и Путина.

Трамп уверен, что сможет по-быстрому порешать все с Россией без Украины и ЕС, и еще до Пасхи заключить перемирие.

В этой связи некоторые сейчас переживают насчет того, что трамповская версия перемирия на деле окажется капитуляцией Украины и, как следствие — победой РФ и гибелью нынешнего мирового порядка. Исключать, конечно, ничего нельзя, но я все же не думаю, что такое может случиться.

Договоренность Трампа с Путиным не может быть неприемлемой для Украины. То есть, она не должна предполагать:

— сдачи России украинских территорий без боя;

— признания российского суверенитета над оккупированными территориями;

— ослабления ВСУ;

— установления в Киеве пророссийской власти;

— отказа от существенных материальных (не на бумаге) гарантий безопасности Украине.

Если хотя бы один их этих пунктов останется в финальном соглашении, Украина его просто не подпишет, поскольку это будет означать подпись под приговором своему государству.

Американцы, вероятно, будут угрожать прекращением военной и финансовой помощи. Но это угроза не сработает, так как оккупация и гибель государства страшнее.

К тому же:

— во-первых, США едва ли прекратят помощь, так как Трамп из чистого эгоизма не захочет войти в историю как президент США, у которого Путин отобрал Украину. Он не любит проигрывать;

— во-вторых, Европа явно намеревается срочно и резко усилить свою поддержку Украины и занять более проактивную позицию в этой схватке. Играть существенно более важную роль.

По факту, президент США, при всех его громких заявлениях и угрозах, в реальности не обладает мощными рычагами давления на Киев. (Парадоксальным образом, когда Байден был президентом, у Трампа было больше возможностей нагадить Украине, чем сейчас. Тогда он с легко и непринужденно критиковал политику политического оппонента. Сейчас же придется критиковать свою, что не так весело и приятно).

Но и это еще не все. Трамп и Путин никак не смогут договориться о долгосрочном урегулировании без участия и согласия Европы. Объяснение простое: ключевой элемент любого соглашения — обеспечение и поддержание гарантий безопасности — по настоянию самих американцев подразумевает серьезное европейское участие, вплоть до отправки войск.

Таким образом получается, что как бы Трампу и Путину ни хотелось показать себя крутыми парнями, которые могут сами порешать все проблемы и обо все договориться, в реальности без согласия и участия Украины, Великобритании и ЕС они ничего не могут (и не смогут) сделать.

Из-за всего вышеперечисленного, те, кто обещает договориться и все устроить (а сейчас это США и РФ) оказываются в очень уязвимом для давления извне состоянии.

Европа и Украина не только могут, но и должны сорвать их договоренности — чтобы сбить с них спесь, унизить и заставить выполнить свои (европейские и украинские) требования.

Провернуть такой финт сейчас вполне реально. Наглядной иллюстрацией этого тезиса является история с отказом Зеленского подписывать соглашение о передаче половины полезных ископаемых американцам.

Трамписты были уверены, что Украине некуда деваться — подпишет как миленькая. Из-за этого полученный отказ оказался настоящим шоком для них: «В смысле — нет?! А мы тогда вас за это… э-э-э…». И вот тут выяснилось, что наказать Украину Трамп может только одним способом — показав себя исключительно трусливой скотиной, сдавшей союзника диктатору Путину.

В общем, США проглотили этот отказ. Я уверен: проглотят и другие. Трамп сам загнал себя в ловушку нереалистичными обещаниями быстрого достижения мира. И если он хочет их исполнить (а он хочет), то в Саудовской Аравии и далее придется ему давить на Путина, а не на Зеленского.

Он это делать побаивается, но другого выхода у него нет.

Иван Яковина, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com