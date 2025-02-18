В Беларуси запретили стеклоомывайку российского производства 5 18.02.2025, 12:38

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Ее уже нельзя найти на прилавках белорусских магазинов.

Стеклоомывающую жидкость российского производства, рассчитанную на температуру до -30°С, запретили продавать, хранить или транспортировать на территории Беларуси, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Название «незамерзайки» – «Снежная королева «Дарья» -30».

Ее производит ООО «ХИМПАРТНЕР» в Приморском крае (Владивосток).

Причина, по которой «Дарью» нельзя применять в автомобилях, – «превышение установленного Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), гигиенического норматива по содержанию метанола».

Теперь компании-поставщику предписано обеспечить недопущение выпуска в обращение этой стеклоомывающей жидкости и возвратить либо утилизировать вышеуказанную продукцию.

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