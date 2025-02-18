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Президент Еврокомиссии на встрече с Келлогом: Наступил решающий момент

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  • 18.02.2025, 12:47
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Президент Еврокомиссии на встрече с Келлогом: Наступил решающий момент
Фото: Getty Images

Евросоюз готов еще больше помогать Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 18 февраля, провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом пишет «Европейская правда».

Во время встречи в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.

По ее словам, общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро – больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США.

Она рассказала о планах Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС вносит всю свою долю военной помощи Украине, готов сделать еще больше.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

«Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил решающий момент», – говорится в сообщении.

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