Президент Еврокомиссии на встрече с Келлогом: Наступил решающий момент

Президент Еврокомиссии на встрече с Келлогом: Наступил решающий момент4
- 18.02.2025, 12:47
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Евросоюз готов еще больше помогать Украине.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 18 февраля, провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
Об этом пишет «Европейская правда».
Во время встречи в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.
По ее словам, общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро – больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США.
Она рассказала о планах Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС вносит всю свою долю военной помощи Украине, готов сделать еще больше.
Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.
«Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил решающий момент», – говорится в сообщении.