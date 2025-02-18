Президент Еврокомиссии на встрече с Келлогом: Наступил решающий момент 4 18.02.2025, 12:47

2,994

Фото: Getty Images

Евросоюз готов еще больше помогать Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 18 февраля, провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом пишет «Европейская правда».

Во время встречи в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.

По ее словам, общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро – больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США.

Она рассказала о планах Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС вносит всю свою долю военной помощи Украине, готов сделать еще больше.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

«Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил решающий момент», – говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com