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Дизайн наручных часов от белорусского бренда получил престижную награду в Европе

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  • 18.02.2025, 12:50
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Дизайн наручных часов от белорусского бренда получил престижную награду в Европе

German Design Awards отличается высокими требованиями к конкурсантам.

Белорусская часовая мануфактура HVILINA получила награду международной премии German Design Awards 2025. Премия является одной из самых престижных наград в отрасли и присуждается Немецким советом по дизайну, существующим с 1953 года. От других наград German Design Awards отличается более высокими требованиями к конкурсантам, а значительная часть участников отбирается организаторами, а не выдвигается по собственной инициативе, пишет «Зеркало».

Коллекция наручных часов Star Chronicle, вдохновленная белорусскими мифами о Солнце и Луне, удостоилась награды Winner в категории «Отличный дизайн продукта — Предметы роскоши» (Excellent Product Design — Luxury Goods).

В жюри German Design Awards вошли известные международные эксперты в области дизайна. Профессионалы оценивали продукты по широкому спектру критериев, таких как функциональность, общая концепция, дизайн, инновационность, долговечность и другие.

Коллекция часов Star Chronicle посвящена представлениям древних беларусов о небесной механике. В качестве визуального образа светил была разработана стилизация оригинального герба Франциска Скорины XVI века. Часы оснащены автоматическим механизмом премиум-класса Miyota 9122. Задняя крышка обнажает уникальный сектор механизма с печатью в виде батлейки — средневекового кукольного театра, где Солнце и Луна предстают главными героями «космического театра».

Награда немецкого конкурса стала шестой для часового бренда в 2024 году. Осенью коллекция Star Chronicle взяла золото в номинации Fashion Design — Watches на конкурсе дизайна MUSE Design Awards 2024 в США. А киберпанк-коллекция Nombro Hybrid получила серебро на конкурсе NY Product Design Awards 2024 в Нью-Йорке.

Премия German Design Awards — это главная международная премия «Немецкого совета по дизайну». Ее миссия — отметить и продемонстрировать миру уникальные продукты, которые расширяют границы дизайна. Каждый год отмеченные наградами решения становятся «новым словом» на международной дизайнерской сцене. Учрежденная в 2012 году, премия German Design Award стала одним из самых престижных конкурсов дизайна в мире.

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