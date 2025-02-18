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«А вы спросите, что получили доярки, которые надоили молоко для вашего комбината»

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  • 18.02.2025, 13:00
  • 4,350
«А вы спросите, что получили доярки, которые надоили молоко для вашего комбината»

Белоруска похвасталась подарком с работы, но оценили не все.

Работница Слуцкого сыродельного комбината Анастасия Ключеня вновь показала в TikTok продуктовые дары, которые работодатель предоставил ей и мужу. В этот раз продукты выдали к 23 февраля и 8 марта, пишет «Зеркало».

Автор видео в ответ на комментарии писала, что она простой работник комбината, сейчас находится в декрете. Для получения продуктовых наборов необходимо отработать три месяца, отмечала другая пользовательница.

Судя по ролику, супругам-коллегам досталось 20 пачек масла, около десятка сыровяленых и вареных колбас, пачки майонеза, банки и пакеты сметаны, два мясных рийета, йогурты, творог, два больших куска сыра и две праздничные вырезки. Женщина показывала сроки годности продуктов, отмечая, что «никто у нас еще не отравился, все довольны».

Выложенное 17 февраля видео набирает просмотры и комментарии, меньше чем за сутки высказались более 170 человек. Пользователи лайкали такие комментарии:

• «Как к вам устроиться только на 8 марта?»

• «Да, ну ни фига себе… А вообще-то наше хозяйство сдает молоко вам. А нам [несколько эмодзи со слезами]».

• «Позавидовали и листаем дальше».

• «Супер! Молодцы! Хорошие подарки! Руководство ценит людей!»

• «Да… Вы заработали. А вы спросите, что получили доярки, которые надоили молоко для вашего комбината».

• «А Гомельский мясокомбинат подарил 5 кг фарша, 2 кг пельменей и 13 палок вареной колбасы, сроки у которой заканчиваются 26.02.2025».

@anastasiya_pantera Подарки#слуцкий#сыродельныйкомбинат#23февраля#8марта#2025 ♬ Backyard Boy - Claire Rosinkranz

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