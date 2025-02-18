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Сенсационный пакет: ЕС может предоставить Украине 700 миллиардов евро

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  • 18.02.2025, 13:09
  • 8,526
Сенсационный пакет: ЕС может предоставить Украине 700 миллиардов евро

Об этом заявила глава МИД Германии.

Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала представление о его масштабах, сообщив, что эта сумма может составить около 700 миллиардов евро.

«Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе», - сказал Бербок в кулуарах мюнхенской встречи, сообщает Berliner Zeitung.

Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС, механизма, испытанного во время пандемии коронавируса.

«Подобно евро или коронному кризису, сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем», - пояснила дипломат.

Она отметила, что мир в Украине придёт только через силу.

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