Сенсационный пакет: ЕС может предоставить Украине 700 миллиардов евро

Сенсационный пакет: ЕС может предоставить Украине 700 миллиардов евро19
- 18.02.2025, 13:09
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Об этом заявила глава МИД Германии.
Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала представление о его масштабах, сообщив, что эта сумма может составить около 700 миллиардов евро.
«Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе», - сказал Бербок в кулуарах мюнхенской встречи, сообщает Berliner Zeitung.
Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС, механизма, испытанного во время пандемии коронавируса.
«Подобно евро или коронному кризису, сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем», - пояснила дипломат.
Она отметила, что мир в Украине придёт только через силу.