Сенсационный пакет: ЕС может предоставить Украине 700 миллиардов евро 19 18.02.2025, 13:09

8,526

Об этом заявила глава МИД Германии.

Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала представление о его масштабах, сообщив, что эта сумма может составить около 700 миллиардов евро.

«Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе», - сказал Бербок в кулуарах мюнхенской встречи, сообщает Berliner Zeitung.

Новый пакет на миллиарды евро может быть профинансирован за счет совместного долга стран-членов ЕС, механизма, испытанного во время пандемии коронавируса.

«Подобно евро или коронному кризису, сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем», - пояснила дипломат.

Она отметила, что мир в Украине придёт только через силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com