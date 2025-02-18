Жители российского Волгограда грозят объявить голодовку 5 18.02.2025, 13:17

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Они обратились к Путину.

В российском Волгограде инициативная группа жителей Красноармейского района, попавших под расселение из ветхих домов, грозит устроить голодовку из-за предложенных им условий для переселения. Свои претензии к организаторам переезда, в котором люди пока находят больше плюсов, чем минусов, протестующие озвучили в видео, сообщают росСМИ.

Оно адресовано как руководству области и города, так и председателю СК Александру Бастрыкину, а также Путину и руководителям других федеральных ведомств.

Главная причина недовольства — отдаленность предложенного людям для проживания ЖК в Краснооктябрьском районе от мест работы переселенцев и детских учреждений, которые посещают их дети. Решившиеся на голодовку люди утверждают, что их мнения при выборе вариантов для расселения никто не учитывал, а в результате людей через суды насильно загоняют в ЖК, расположенный в 50 километрах от их привычного места жизни.

«У нас в районах есть сады и школы в шаговой доступности, родственники которые нуждаются в уходе или помощи. Местные власти нагло отбирают у нас и наших детей доступную среду», — говорят авторы обращения.

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