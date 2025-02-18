СМИ: Кадыров попал в опалу и перевозит семью в ОАЭ 18.02.2025, 13:22

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Рамзан Кадыров

В Кремле ищут ему замену.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров после битвы за Wildberries и скандала со сбитым лайнером попал в опалу и перевозит семью в Эмираты. В Кремле ищут замену.

«Можем объяснить» рассказывает о закате эпохи бессменного властителя Чечни.

Кадыровцы промахнулись

Когда в Азербайджане был траур по погибшим в авиакатастрофе, глава Чечни наградил племянника – который говорил, что все цели над республикой сбиты. Роковая ошибка чеченской ПВО и попытка игнорировать катастрофу привела к крупнейшему дипломатическому скандалу и рассорила Москву с Баку. Расследовать стрельбу по пассажирскому самолету отправили злейшего врага Кадырова — Бастрыкина.

Релокация в Эмираты

С конца 2024-го личный самолет главы Чечни 12 раз летал по маршруту Грозный-Дубай и Грозный-Абу-Даби. Оппоненты чеченского диктатора уверяют: Кадыров практически не появляется в Чечне. Подконтрольные ему СМИ выпускают «консервы» со старыми видео.

Бизнес дочерей

Отставка или смерть Рамзана не сделают Кадыровых нищими (в отличие от остальной Чечни, где средняя зарплата —40 тыс. рублей). У двух его жен — квартиры на сотни миллионов рублей и фирмы, приносящие неплохие деньги. Рекордсменка — 20-летняя дочь Кадырова Табарик, у которой 12 компаний. В бизнесе ей помогает односельчанин: он подарил Кадыровой земли на 10 тыс. м2, где она построила ТЦ.

В поисках сменщика

Власть чеченского падишаха слабеет, но заменить его некому: окружение Рамзана состоит из воров и убийц без политического опыта, объявленных в международный розыск, а сыновья еще молоды и уже одиозны. Возможно, республику впервые за два десятка лет возглавит неместный.

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