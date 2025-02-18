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В новополоцком кафе обнаружили нелегальную «Мозгобойню»

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  • 18.02.2025, 13:23
  • 3,760
В новополоцком кафе обнаружили нелегальную «Мозгобойню»

Дело дошло до суда.

В одно из новополоцких кафе сотрудники налоговой инспекции выявили нарушение. Организатор викторин «Мозгобойня» вел свою деятельность без регистрации в качестве предпринимателя.

Как пишет «Новополоцк сегодня», дело дошло до экономического суда Витебской области. Однако суд решил не конфисковывать доход, полученный от незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Судья учел наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность. Также было учтено, что организатор «Мозгобойни» еще до начала суда зарегистрировал юридическое лицо для дальнейшего ведения предпринимательской деятельности. Поэтому его просто оштрафовали.

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