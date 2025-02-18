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Почему дороги этой зимой такие белые, объяснил специалист

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  • 18.02.2025, 13:27
  • 2,826
Почему дороги этой зимой такие белые, объяснил специалист
иллюстративное фото

Нынешняя зима в Беларуси выдалась малоснежной.

Чем обрабатывают дороги в нашей стране, если снега нет? В этом вопросе разбирался Office Life.

Традиционно для обработки используют техническую соль либо противогололедные смеси, которые состоят из соли и песка.

В городах чаще применяют соль, а на загородных трассах – песчано-соляную смесь.

Как пояснил начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко, в нынешнем году используются те же противогололедные материалы, что и раньше. Основной состав – это смесь песка и соли в пропорции 1:1.

Обработка дорог необходима не только при наличии снега, но и при отрицательных температурах. Решение о проведении таких мероприятий принимается в каждом регионе или городе на основе ежедневного мониторинга дорожных условий.

Таким образом, даже при отсутствии снега меры по предотвращению зимней скользкости обязательны. В зависимости от температуры и уровня влажности может корректироваться концентрация противогололедной смеси. К примеру, вместо 90–100 г/м2 может использоваться 20–30 г/м2.

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