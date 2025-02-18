Лукашисты устроили заседание в жодинской тюрьме 4 18.02.2025, 13:37

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Начальник этого учреждения находится в международном розыске.

Жодинские «депутаты» выбрали нестандартное место для своей XII сессии — исправительное учреждение «Тюрьма № 8». Здесь они обсуждали меры по предотвращению коррупции, антикоррупционные правила и юридическую ответственность за их нарушение, пишет ex-press.live.

Начальник этого учреждения, депутат горсовета Дмитрий Стребков — фигурант «Черной книги Беларуси». Он находится в международном розыске, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 189 Уголовного кодекса Польши, связанных с жестоким лишением свободы людей.

«Народные избранники» лично оценивали условия содержания заключенных. Возможно, эта экскурсия заставила некоторых из них задуматься, насколько тонка грань между теми, кто принимает законы, и теми, кто живет по ним за решеткой.

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