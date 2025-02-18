Окно возможностей Аркадий Дубнов

18.02.2025, 13:36

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Аркадий Дубнов

Риторика Трампа сработала.

Глядя из Иерусалима на жизнь здесь внутри и далеко вокруг спустя 500 и один день после ужасающей резни 7 октября, устроенной бандитами ХАМАС на юге Израиля, а также за два дня до истечения первого месяца заселения Дональда Трампа в Белый дом, трудно не связать эти числа, даты и сроки.

Я вот о чем, — вчера стало известно, что в ближайшую субботу Израиль в рамках первого этапа сделки об обмене начнет получать тела мертвых заложников, сначала четыре, а через неделю еще четыре тела. Также ожидается, что в конце недели будут отпущены еще 6 живых заложников.

Нужно ли объяснять, в каком изнурительно нервном, а если точнее, взвинченном состоянии находится в эти дни Израиль. Стоит ли напоминать, что живые и мертвые все-таки не перестают возвращаться из ужаса и мрака хамасовских туннелей потому, что их похитителям и мучителям Трамп пригрозил открыть «врата ада», если они этого не сделают этого…

Разумеется, можно, а возможно, и нужно быть снисходительным к подобным библейским оборотам в риторике 47-го президента США, но не забудьте при этом отметить, она работает. Вот ведь какая штука…

В умиротворении бесконечных конфликтов на Ближнем Востоке возникает новое окно возможностей, не запылить бы его, как это было до сих пор. Госсекретарь США Марио Рубио, вполне следуя напыщенному стилю своего патрона, заявил на днях встречаясь с Нетаньяху, что Трамп «откидывает утомительные идеи прошлого, это движение по кругу, с возвращением на прошлые позиции».

А что до начавшихся сегодня в Эр-Рияде переговоров о переговорах между США и Россией, то пусть их… Как бы к ним не относиться, заметим лишь, что мировые узлы ныне развязываются здесь, на том самом Ближнем Востоке. Рядом с Иерусалимом.

Аркадий Дубнов, Telegram

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