Трамп: Ликвидирован один из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии 18.02.2025, 13:45

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Военные США нанесли высокоточный авиаудар.

Американские военные ударили по одному из лидеров международной террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии.

Об этом написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что в течение выходных американские военные нанесли высокоточный авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии.

Он отметил, что лидер террористов взаимодействовал с «Аль-Каидой» по всему региону.

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