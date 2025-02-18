Трамп: Ликвидирован один из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии
- 18.02.2025, 13:45
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Военные США нанесли высокоточный авиаудар.
Американские военные ударили по одному из лидеров международной террористической организации «Аль-Каида» на территории Сирии.
Об этом написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.
Трамп рассказал, что в течение выходных американские военные нанесли высокоточный авиаудар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии.
Он отметил, что лидер террористов взаимодействовал с «Аль-Каидой» по всему региону.