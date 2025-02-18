«На еду у нас уходит примерно 1500 евро в месяц» 6 18.02.2025, 13:50

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иллюстративное фото

Разработчик из Амстердама рассказал, сколько стоит там жизнь.

Айтишник Михаил Ларченко, который живет в столице Нидерландов несколько лет, рассказывает, сколько стоит там жизнь. Его монолог приводит dev.by.

Я недавно подсчитал, что, живя в Амстердаме, мне необходимо как минимум 2388,7 евро в месяц. Речь идет только о обязательных расходах: жилье, кредиты, подписки на сервисы.

Расскажу, из чего состоит эта сумма.

Сразу отмечу, что на еду у нас уходит примерно 1500 евро в месяц (семья из трех человек).

На одежду мы тратим очень много — может выйти и 1000 евро в месяц. Примерно раз в год обновляем гаджеты. Дорогих хобби у нас нет, поэтому я их даже не учитываю.

Ипотека — самая большая трата

Сейчас мой ежемесячный платеж по ипотеке составляет 783,90 евро. Да, сумма совсем небольшая.

Надо учитывать, что квартиру я купил почти 9 лет назад, когда и процентные ставки, и цены на жилье в Амстердаме были совсем другими.

Сейчас только за аренду квартиры я мог бы платить 2400 евро.

Однако скоро этот платеж изменится: моя фиксированная ставка действует только 10 лет, и я очень надеюсь, что вскоре проценты снизятся.

Сейчас я плачу 1,78%, но теперь банки предлагают минимум 3,5%.

Лизинг автомобиля

Почему я не купил машину сразу за полную стоимость? По двум причинам: я не хотел одновременно тратить большую сумму денег, я рассчитывал выиграть на инфляции — деньги сегодня дороже, чем деньги завтра.

На мой взгляд, оптимальная стратегия — оплатить часть стоимости машины сразу, а остальную сумму взять в максимально долгую рассрочку.

Кроме того, при лизинге мне не приходится платить за страховку, обслуживание и техосмотр — все эти расходы берет на себя лизинговая компания.

В итоге мои единственные расходы на автомобиль — 500 евро в месяц.

Медицинская страховка

На медицинскую страховку я трачу 343,98 евро. Это стоимость двух полисов (для меня и жены, для ребенка страховка бесплатная).

Мы выбрали самый дешевый вариант, но добавили туда стоматологию — чистка, замена пломб и другие услуги.

Стараемся снизить расходы на лечение зубов.

Коммунальные платежи

Сюда входит несколько трат. Бюджет на содержание дома — 184 евро. В нашем доме есть управляющая компания (от нее избавиться нельзя), которая собирает взносы с жильцов.

Эти деньги идут на: замену дверей и окон, чистку дома, обслуживание гаражных ворот, ремонтные работы.

Раз в полгода проводится собрание жильцов, на котором определяется, на что будут потрачены собранные средства.

Газ и электричество — 163 евро. Это фиксированная сумма, но если потребление окажется выше, придется доплатить в конце года.

Питьевая вода — 38 евро. Домашний интернет — 63,17 евро.

У нас оптоволоконное соединение со скоростью 1 Гб/сек, но нет стационарного телефона и телевидения.

Страховка имущества обходится в 29,20 евро. В нее входят четыре подписки: одна покрывает ущерб, если мы сами что-то сломаем, а три другие — если наше имущество повредит посторонние или произойдет несчастный случай.

Эти три страховки разделены по категориям: неэлектронное имущество, смартфоны и компьютеры, а также бытовая техника. Пока мы ими не пользовались, но отказываться не планируем.

Кажется, как только откажемся, что-нибудь сразу же сломается.

За страховку жизни я плачу 16,90 евро. Она была нужна, чтобы получить ипотеку — защищает банк в случае несчастного случая со мной.

Парковочное место обходится в 90 евро в месяц. Я арендую его у соседа, у которого нет ни машины, ни водительских прав, а у меня нет собственного парковочного места. Win-win.

Еще раз в год я плачу муниципальный налог. В 2024 году он составил 888 евро, и эта сумма распределяется на 8 месяцев.

Подписки на сервисы

За Apple One я плачу 25,95 евро. У нас у всех устройства Apple (кроме ребенка — у него компьютер на Windows). В подписку входит iCloud (по 200 ГБ на человека), Apple TV, Apple Music, Private Relay (VPN) и другие дополнительные функции. Стоимость немаленькая, но мы активно пользуемся большинством сервисов.

За мобильную связь на троих я плачу 41,28 евро в месяц. У меня самый дорогой тариф, но, по иронии, и самый плохой. Постоянно жалуюсь на качество связи, уже давно хочу сменить оператора, но руки не доходят. Единственное, что мне нравится — возможность ежедневно менять тариф через личный кабинет. Нужен безлимитный интернет — активирую, не нужен — отключаю.

Однако качество связи Vodafone в Нидерландах мне категорически не нравится.

За нео-банк Bunq плачу 9,99 евро в месяц — он работает в Нидерландах.

За счет в ABN AMRO плачу 5,85 евро. Это мой основной банк, куда поступает зарплата.

И 40 евро в год уходит на Revolut. За Amazon Prime плачу 4,99 евро. Оформил подписку ради бесплатной доставки, но теперь многие товары на Amazon и так доставляют бесплатно, так что, возможно, вскоре ее отключу.

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