Independent: Путин осознает неизбежный экономический крах России 18.02.2025, 14:03

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Фото: Getty Imagees

Санкции достигли важной цели.

За последние десять лет рубль обесценился более чем вдвое, а инфляция продолжает стремительно расти. Теперь, когда значительная часть населения России оказалась на грани бедности, пишет журналист Оуэн Мэтьюс для британского издания Independent (перевод — сайт Charter97.org), доходы Путина — это последнее препятствие на пути к миру.

Европейские союзники Украины надеются, что введение новых санкций против России станет решающим и самым важным фактором победы Украины. Время уходит, и Украина рискует потерять захваченные Россией территории.

Почти три года назад Путин планировал, что полномасштабное вторжение в Украину закончится за три дня. Ни Путин, ни его военные и экономические советники не ожидали ожесточенного сопротивления. Кремль тратит более 40% своих средств на войну.

Они также не ожидали, что Европа введет эффективные санкции, и еще меньше они ожидали разрушения трех из четырех газопроводов «Газпрома» на дне Балтийского моря, которые до начала войны обеспечивали более 30 процентов поставок газа в Европу.

В России наблюдается стремительная инфляция, которая уже превышает 9 процентов. Ставки по кредитам достигли 21 процента, а цены на основные товары значительно выросли, что особенно сильно бьет по обычным гражданам.

Прошлым летом цены на яйца подскочили на 42 процента, на бананы на 48 процентов, на помидоры на 39,5 процента и на картофель на 25 процентов. Российский рубль потерял более половины своей стоимости с тех пор, как Путин впервые вторгся в Крым в 2014 году, и более 600 миллиардов долларов валютных резервов Кремля были заморожены в западных банках.

Более 1000 западных компаний, включая Ikea и McDonald’s, ушли из России, как и западные автопроизводители. Западные товары, включая технологии, поступают через Казахстан и Грузию в обход санкций. В прошлом месяце российские коммунальные предприятия подняли цены на электроэнергию до 250 процентов.

«Все ездят на китайских автомобилях, но запчастей нет», — рассказывает 39-летняя Александра, бывшая журналистка из Москвы, чей бывший супруг воюет в Украине. «Единственные иностранные автомобили, которые можно купить, — это праворульные машины [из Японии]. По ипотекам сумасшедшие проценты. Все жалуются, как подскочили цены».

По данным последнего отчета Международного института стратегических исследований о военном балансе, Россия потратила на свои Вооруженные силы в 2024 году ошеломляющие 462 миллиарда долларов, что больше, чем вся Европа вместе взятая. Военные расходы Кремля привели к формированию армии из 1,5 миллиона человек, чьи ежемесячные выплаты составляют 2500 долларов — в четыре раза больше средней зарплаты в самых бедных областях России.

Огромные потери на поле боя усугубили нехватку личного состава, при этом уровень безработицы достиг рекордно низкой отметки — 2,4 процента. Заводы работают на полную мощность, и даже больше. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ноябре предупредила российский парламент, что экономика страны «достигла пределов своих производственных мощностей, в то время как спрос продолжает расти», предсказывая опасную комбинацию экономической стагнации и инфляции, известную как «стагфляция».

Кремль может продолжать тратить благодаря Индии и Китаю, которые импортируют российскую нефть в рекордных объемах. ЕС установил потолок цены на российскую нефть Urals на уровне 60 долларов за баррель, что немного ниже текущей рыночной цены в 67 долларов. Однако так называемое «мошенничество с аттестацией» — например, создание фиктивных транспортных расходов и других издержек — позволяет с легкостью обходить санкции.

А природный газ вообще никогда не входил в пакеты санкций ЕС, и до 1 января этого года 13 процентов газа поступало из России через Украину в Словакию и Венгрию.

Южная Европа продолжает импортировать миллионы кубометров российского газа через Турцию. Несмотря на все свои заявления, Европа по-прежнему покупает более 15 процентов сжиженного природного газа (СПГ) из России. В 2024 году в европейские порты поступило около 17,8 миллиона тонн СПГ, что на 2 миллиона тонн больше по сравнению с предыдущим годом, по данным аналитиков Rystad Energy.

Эффективными «санкциями» против российской энергетической отрасли, которая дает более двух третей дохода бюджета, стали атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, насосным станциям и хранилищам. Украинский огонь и ярость в настоящее время наносят ущерб военной экономике России, чего не смогли достичь европейские «санкции».

Международное давление затруднило, но не сделало невозможным для российской военной машины получение важных компонентов, таких как полупроводники. По словам Оливера Рута из Лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований, санкции, безусловно, «достигли важной цели — острая дестабилизация экономики России в среднесрочной и долгосрочной перспективе».Высокие расходы, которые невозможно долго поддерживать, подталкивают Путина к завершению конфликта. Угроза существует и для экономики Украины.

Российские удары по энергетической инфраструктуре и отток граждан значительно ухудшают экономическую ситуацию в стране. Европейский Союз сейчас финансирует бюджетные выплаты миллионам солдат и госслужащих Киева. Украина не смогла бы обеспечить все эти расходы без прямой финансовой помощи из Брюсселя.

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