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Оторваться невозможно: опубликовано эпическое видео разгрома российских штурмовиков

  • 18.02.2025, 14:10
  • 1,858
Оторваться невозможно: опубликовано эпическое видео разгрома российских штурмовиков

Интрига сохраняется до конца.

В Сети показали кадры разгрома группы российских оккупантов, которые на мотоциклах ехали штурмовать позиции ВСУ. После многочисленных украинских ударов эти военные преступники попали в список по меньшей мере «300-х».

Как пшет «Обозреватель», видео опубликовал в Telegram-канале блогер Денис Казанский. Направление фронта, где происходила зачистка врага, неизвестно.

«Эпическое видео разгрома российских штурмовиков на мотоциклах. Оторваться невозможно, интрига сохраняется до конца», – написал автор.

На кадрах видна целая группа оккупантов, штурм которых остановился после нескольких попаданий в мотоциклы.

Наиболее «активным» штурмовиком среди этих оккупантов был тот, кто снимал этот эффектный «прорыв». Именно он больше всего кричал о том, что нужно «в**бывать направо», заставлял раненых товарищей вставать, но не помогал им.

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