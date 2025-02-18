Оторваться невозможно: опубликовано эпическое видео разгрома российских штурмовиков
- 18.02.2025, 14:10
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Интрига сохраняется до конца.
В Сети показали кадры разгрома группы российских оккупантов, которые на мотоциклах ехали штурмовать позиции ВСУ. После многочисленных украинских ударов эти военные преступники попали в список по меньшей мере «300-х».
Как пшет «Обозреватель», видео опубликовал в Telegram-канале блогер Денис Казанский. Направление фронта, где происходила зачистка врага, неизвестно.
«Эпическое видео разгрома российских штурмовиков на мотоциклах. Оторваться невозможно, интрига сохраняется до конца», – написал автор.
На кадрах видна целая группа оккупантов, штурм которых остановился после нескольких попаданий в мотоциклы.
Наиболее «активным» штурмовиком среди этих оккупантов был тот, кто снимал этот эффектный «прорыв». Именно он больше всего кричал о том, что нужно «в**бывать направо», заставлял раненых товарищей вставать, но не помогал им.