Под Швецией происходят странные вещи 1 18.02.2025, 14:09

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Там поднимается земля, искажая гравитацию.

Команда ученых из Королевского технологического института KTH в Швеции измерили постледниковый отскок в Фенноскандинавского щита, пишет SciTechDaily.

Данные исследования показали, что этот участок суши имеет большую массу и скорость подъема, которая составляет до 1 см в год.

По словам ученых, Северный регион все еще продолжает отскакивать или «выравниваться» после тяжести ледников во время последнего ледникового периода. Поэтому Фенноскандинавский щит постепенно поднимается над уровнем моря.

Ученые разработали более точный метод измерения и прогнозирования того, как этот медленный подъем влияет на гравитационное притяжение Земли с течением времени. Их выводы показывают, что масса суши Фенноскандинавского щита плотнее, чем считалось ранее.

На протяжении десятилетий эксперты изучали эффект постледникового отскока в этом регионе, который включает в себя Швецию, Норвегию, Финляндию и часть России. Их последнее исследование представляет усовершенствованную методику измерения, которая объединяет спутниковое дистанционное зондирование, данные о наземной гравитации и 3D-позиционирование с помощью GPS и аналогичных спутниковых систем.

В рамках нового исследования выяснило, что плотность верхней мантии составляет около 3546 килограммов на кубический метр — немного больше, чем сообщалось в более ранних исследованиях. Широко распространено мнение, что масса суши поднимается на целых 1 см в год.

«Это открытие помогает нам понять медленное «возвращение» земли после ледникового периода. Оно также показывает, насколько важна Глобальная геодезическая система наблюдений (GGOS) для изучения движений Земли и изменений гравитации», — говорит ученый из Королевского технологического института Мохаммад Багербанди.

Аналогичное исследование проводится в США, где ученые оценивают еще более крупный регион Северной Америки, который также поднимается.

Багербанди говорит, что понимание этих изменений ценно и за пределами области геодезии. Это помогает ученым совершенствовать свои инструменты для изучения геодинамики Земли. Это также может помочь в других областях, таких как подготовка к повышению уровня моря и изучение стихийных бедствий.

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