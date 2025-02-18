Ермак: Россия использует белорусские компоненты для ракет Х-69 18.02.2025, 14:22

Еще одно доказательство соучастия Лукашенко в военных преступлениях.

РФ использует белорусские компоненты для изготовления ракет Х-69. Они представляют угрозу из-за их точности и дальности поражения.

Об этом сообщил в Telegram-канале руководителя Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Андрея Ермака, Россия использует белорусские компоненты для изготовления этих ракет, что подтверждает роль Беларуси в военных поставках в Россию. Эти ракеты уже используются в атакующих операциях против украинских объектов.

Ракеты Х-69 — это высокоточные авиационные боеприпасы, разработанные в России для поражения важных наземных объектов, включая стратегические инфраструктурные объекты.

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