Ермак: Россия использует белорусские компоненты для ракет Х-69
- 18.02.2025, 14:22
Еще одно доказательство соучастия Лукашенко в военных преступлениях.
РФ использует белорусские компоненты для изготовления ракет Х-69. Они представляют угрозу из-за их точности и дальности поражения.
Об этом сообщил в Telegram-канале руководителя Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам Андрея Ермака, Россия использует белорусские компоненты для изготовления этих ракет, что подтверждает роль Беларуси в военных поставках в Россию. Эти ракеты уже используются в атакующих операциях против украинских объектов.
Ракеты Х-69 — это высокоточные авиационные боеприпасы, разработанные в России для поражения важных наземных объектов, включая стратегические инфраструктурные объекты.