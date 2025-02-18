Важное заявление: ЕС не отменит санкции против России, если это сделают США 18.02.2025, 14:23

Брюссель работает над формированием 16 пакета санкций против России.

Европейский Союз не собирается отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже если США пойдут на этот шаг. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности, имплементации и упрощения Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам 18 февраля 2025 года в Брюсселе, информирует Еврокомиссия.

Чиновника спросили, будет ли ЕС отменять санкции против России, если так поступят США. Он четко ответил, что Брюссель будет проводить свою санкционную политику, которая не зависит от решений администрации Трампа.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», - ответил Домбровскис.

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