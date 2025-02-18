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«За трешку 280 пришло, ошалели уже»

  • 18.02.2025, 14:26
  • 1,226
«За трешку 280 пришло, ошалели уже»

Белорусам начали приходить «потяжелевшие» жировки.

Белорусам начали приходить «потяжелевшие» жировки уже в феврале 2025 года. Все коммунальные выплаты — техническое обслуживание, уборка в подъезде, стоимость света и газа — в среднем выросли. 

«Еврорадио» изучило платёжки белорусов из разных городов за последние несколько месяцев и узнало, на сколько у них поднялась коммуналка. 

«Заплатил на 30 рублей больше»

Константин живет в Новополоцке один в трехкомнатной квартире и говорит, что в феврале ценник за коммуналку его неприятно удивил.

«Особенно сильно подорожало электричество, а отсюда понятно, что подорожает и вода, и газ, и всё остальное», — жалуется мужчина.

Так, за декабрь 2024 года ему начислили 96 рублей коммунальных платежей, ещё 34 рубля он заплатил за электричество — итого 130 рублей.

А уже в феврале Константин получил жировку за январь: вместе с электричеством получилось почти 160 рублей.

При том что и в декабре, и в январе он расходовал практически одинаковое количество энергии.

«Я живу один, и каждый месяц расходую коммуналку одинаково, а сейчас, получается, заплатил на 30 рублей больше. Понимаю, что теперь зима и потом станет дешевле, но сам факт подорожания неприятный».

За месяц жировка Константина «потяжелела» на 20%. 

Заплатил столько же, но потратил меньше света

Олег живет в Минске. Без учёта электричества и газа в декабре 2024 года у мужчины счёт за двухкомнатную квартиру был 85 рублей, столько же ему насчитали в январе, но есть нюанс.

«Из-за того, что тарифы повысились, я заплатил такую же сумму, как и в прошлом месяце, хотя в декабре вылил 12 кубометров холодной воды, а в январе — 8. А ещё поднялись цены за капитальный ремонт и за техническое обслуживание».

«За трёшку 280 пришло, ошалели уже»

Подорожание коммунальных услуг в Беларуси заметили и пользователи Тиктока.

Так, белорус, живущий в однокомнатной квартире, опубликовал жировку по которой за январь заплатил на 26 рублей больше — а это 37%.

Мнения в комментариях под видео были разными, некоторые согласились с тем, что тарифы повысились [стиль сообщений сохранён. — Еврорадио]:

«Трешка 280 пришло, ваще ашалели уже».

«Здравствуйте, я только за свет заплатила 70 руб., ужас. 250 киловатт».

«У меня двушка — было 98, сейчас пришло 140».

А у кого-то жировки такие же, как и в предыдущие месяцы:

«Хз, однушка в Минске 33 кв. м. за декабрь было 67 р., столько же пришло за январь».

«У меня такая жировка за трешку, а у вас за однушку? Когда жила на съеме в полуторке, была жировка 50 р., что-то странное тут».

«Не пойму, у меня двухкомнатная квартира, в прошлом месяце было 85 руб., в этом месяце 80, даже меньше».

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