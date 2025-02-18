«За трешку 280 пришло, ошалели уже»
- 18.02.2025, 14:26
- 1,226
Белорусам начали приходить «потяжелевшие» жировки.
Белорусам начали приходить «потяжелевшие» жировки уже в феврале 2025 года. Все коммунальные выплаты — техническое обслуживание, уборка в подъезде, стоимость света и газа — в среднем выросли.
«Еврорадио» изучило платёжки белорусов из разных городов за последние несколько месяцев и узнало, на сколько у них поднялась коммуналка.
«Заплатил на 30 рублей больше»
Константин живет в Новополоцке один в трехкомнатной квартире и говорит, что в феврале ценник за коммуналку его неприятно удивил.
«Особенно сильно подорожало электричество, а отсюда понятно, что подорожает и вода, и газ, и всё остальное», — жалуется мужчина.
Так, за декабрь 2024 года ему начислили 96 рублей коммунальных платежей, ещё 34 рубля он заплатил за электричество — итого 130 рублей.
А уже в феврале Константин получил жировку за январь: вместе с электричеством получилось почти 160 рублей.
При том что и в декабре, и в январе он расходовал практически одинаковое количество энергии.
«Я живу один, и каждый месяц расходую коммуналку одинаково, а сейчас, получается, заплатил на 30 рублей больше. Понимаю, что теперь зима и потом станет дешевле, но сам факт подорожания неприятный».
За месяц жировка Константина «потяжелела» на 20%.
Заплатил столько же, но потратил меньше света
Олег живет в Минске. Без учёта электричества и газа в декабре 2024 года у мужчины счёт за двухкомнатную квартиру был 85 рублей, столько же ему насчитали в январе, но есть нюанс.
«Из-за того, что тарифы повысились, я заплатил такую же сумму, как и в прошлом месяце, хотя в декабре вылил 12 кубометров холодной воды, а в январе — 8. А ещё поднялись цены за капитальный ремонт и за техническое обслуживание».
«За трёшку 280 пришло, ошалели уже»
Подорожание коммунальных услуг в Беларуси заметили и пользователи Тиктока.
Так, белорус, живущий в однокомнатной квартире, опубликовал жировку по которой за январь заплатил на 26 рублей больше — а это 37%.
Мнения в комментариях под видео были разными, некоторые согласились с тем, что тарифы повысились [стиль сообщений сохранён. — Еврорадио]:
«Трешка 280 пришло, ваще ашалели уже».
«Здравствуйте, я только за свет заплатила 70 руб., ужас. 250 киловатт».
«У меня двушка — было 98, сейчас пришло 140».
А у кого-то жировки такие же, как и в предыдущие месяцы:
«Хз, однушка в Минске 33 кв. м. за декабрь было 67 р., столько же пришло за январь».
«У меня такая жировка за трешку, а у вас за однушку? Когда жила на съеме в полуторке, была жировка 50 р., что-то странное тут».
«Не пойму, у меня двухкомнатная квартира, в прошлом месяце было 85 руб., в этом месяце 80, даже меньше».