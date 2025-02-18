На литовской границе будут замерять уровень топлива в авто из Беларуси 4 18.02.2025, 14:38

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Пока это коснется только грузового транспорта.

Литовские таможенники намерены измерять уровень топлива в баках грузовых транспортных средств, въезжающих в страну с территории Беларуси и России, сообщают таможенные органы Литвы.

Такой процесс будет происходить на приграничных КПП.

Речь идет об автомобилях, которые в первую очередь едут через страну транзитом. И замеры объема топлива в баках будут проводить непосредственно при пересечении границы.

Аргументируют подобную меру просто: чтобы не допустить использования горючего не по прямому назначению, то есть на продажу.

«По словам таможенников, эти фуры, управляемые водителями из третьих стран, проезжая через Литву, часто выбирают нелогичные маршруты, останавливаются и перемещаются по стране с непонятными целями. Из-за этого их транзитный путь занимает в несколько раз больше времени, чем следовало бы при оптимальном и логичном планировании маршрута», – сказано в сообщении.

Если нарушение будет выявлено, водителю грозят штраф и конфискация авто.

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