Названа возможная тема переговоров США и РФ в Саудовской Аравии 3 18.02.2025, 14:42

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Фото: Reuters

Речь идет не только об Украине.

Переговоры США и страны-агрессора России в Саудовской Аравии будут не только о завершении войны в Украине, на столе и деловые интересы.

Об этом во вторник, 18 февраля, пишет The New York Times, указывая, что это будут самые основательные переговоры между РФ и США за последние годы.

В преддверии переговоров в Эр-Рияде российские чиновники заявили, что будут стремиться к «нормализации» отношений с США и даже не исключили, что американские нефтяные компании вернутся в РФ.

Так, Юрий Ушаков, советник российского диктатора Владимира Путина, после приземления в Эр-Рияде заявил журналистам, что целью переговоров будет «начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном».

В свою очередь генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в РФ «американские нефтяные компании вели очень успешный бизнес» и предположил, что «в какой-то момент они вернутся».

«Ведь зачем им отказываться от возможностей, которые Россия им предоставила для доступа к российским природным ресурсам?», — цитирует NYT Дмитриева.

В издании напомнили, что ведущие западные нефтяные компании, как и многие другие, ушли из России после ее полномасштабного военного вторжения в Украину.

Энергетические и экономические связи двух стран были предметом телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на прошлой неделе, пишет NYT.

Россияне надеются, что переговоры с администрацией Трампа и мирное соглашение по Украине могут открыть путь Соединенным Штатам к отмене жестких антироссийских санкций.

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