«Вы только сильно не шикуйте там!» 6 18.02.2025, 14:54

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Работница белорусского вуза рассказала о подарке к праздникам от профкома.

Работница белорусского вуза опубликовала в TikTok ролик, в котором показала скриншот переписки из мессенджера, где рассказали о подарках сотрудникам от профсоюзного комитета. Так, им предложили закупиться в магазинах одной торговой сети на определенную сумму, пишет «Телеграф».

«Добрый день! Решением профкома к праздникам 23 февраля и 8 Марта будут выдаваться подарочные сертификаты «Евроопт» номиналом 20 рублей (работникам с полной занятостью и 0,75 ставки) и 10 рублей (0,5 ставки, 0,25 ставки)», — сказано в скриншоте на видео.

В каком именно вузе работает девушка, она не уточнила.

«Оторвали сквозь боль и слезы от сердца», — пошутил один комментатор под видео.

«Уважаемая! Вы только сильно не шикуйте там! А то разгуляетесь и на работу не выйдете», — посоветовала другая пользовательница TikTok.

«Маме в садике сертификат в «Милу» дали на 10 рублей. Даже порошок на эти деньги не купишь. Уже б лучше сладкий стол устроили. Сестре в ГУМ на 20 рублей давали», — поделилась еще одна комментаторша.

В одном из комментариев автор видео рассказала, что на профсоюзный взнос из зарплаты у нее вычитают 14-17 рублей в месяц.

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