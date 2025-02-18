Три года назад это было очевидно 3 Виктория Сюмар

18.02.2025, 15:00

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Виктория Сюмар

Воля украинцев изменила геополитику.

Не знаю, почему именно эти февральские дни таке трагические и такие определяющие для Украины и нас… Ровно 11 лет назад я проснулась и увидела вооруженных спецназовцев на улице. Майдан входил в этап массового силового и вооруженного противостояния. Явно по воле и указанию Москвы. В тот день горел офис регионалов на Липской и вокруг лилась кровь.

Нам тогда много рассказывали, что Украина слишком дешево получила свою независимость, без крови. И мы тогда и представить не могли, как много крови впереди. На все 11 лет. По воле и указанию Москвы.

Воля украинцев тогда изменила геополитику, и нашу сдачу в сферу интересов кровавой Москвы отменили.

Но Москва не отменяла свои планы. Проиграв в Киеве, она пришла войной в Крым и на Донбасс.

Три года назад, в эти же февральские даты, всем, кроме власти в Киеве, было очевидно – Москва хочет больше крови. И всей Украины.

И тогда снова воля и мужество украинцев сменили геополитическое «Киев упадет за два-три дня».

Киев стоит три года. Но в эти дни мы в очередной раз просыпаемся в новой реальности, и прямо сейчас его снова пробуют поставить на колени. Потому что кому-то так выглядит «ответственное лидерство» и так видится геополитика.

Не знаю почему, но в эти февральские дни – и 11 лет назад, и три года назад, когда казалось, что все, мы обречены, – нам помогал Бог. Потому что, переживая все эти события здесь, в Киеве, в сердце Украины и Европы, я просто видела это чудо…

Это и придает веру в то, что и сейчас у нас есть шанс, когда геополитические звезды, кажется, снова совершенно против нас. Есть, потому что мы его заслужили как никто и никогда.

Виктория Сюмар, «Фейсбук»

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