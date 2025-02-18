закрыть
18 февраля 2025, вторник, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три года назад это было очевидно

3
  • Виктория Сюмар
  • 18.02.2025, 15:00
  • 3,462
Три года назад это было очевидно
Виктория Сюмар

Воля украинцев изменила геополитику.

Не знаю, почему именно эти февральские дни таке трагические и такие определяющие для Украины и нас… Ровно 11 лет назад я проснулась и увидела вооруженных спецназовцев на улице. Майдан входил в этап массового силового и вооруженного противостояния. Явно по воле и указанию Москвы. В тот день горел офис регионалов на Липской и вокруг лилась кровь.

Нам тогда много рассказывали, что Украина слишком дешево получила свою независимость, без крови. И мы тогда и представить не могли, как много крови впереди. На все 11 лет. По воле и указанию Москвы.

Воля украинцев тогда изменила геополитику, и нашу сдачу в сферу интересов кровавой Москвы отменили.

Но Москва не отменяла свои планы. Проиграв в Киеве, она пришла войной в Крым и на Донбасс.

Три года назад, в эти же февральские даты, всем, кроме власти в Киеве, было очевидно – Москва хочет больше крови. И всей Украины.

И тогда снова воля и мужество украинцев сменили геополитическое «Киев упадет за два-три дня».

Киев стоит три года. Но в эти дни мы в очередной раз просыпаемся в новой реальности, и прямо сейчас его снова пробуют поставить на колени. Потому что кому-то так выглядит «ответственное лидерство» и так видится геополитика.

Не знаю почему, но в эти февральские дни – и 11 лет назад, и три года назад, когда казалось, что все, мы обречены, – нам помогал Бог. Потому что, переживая все эти события здесь, в Киеве, в сердце Украины и Европы, я просто видела это чудо…

Это и придает веру в то, что и сейчас у нас есть шанс, когда геополитические звезды, кажется, снова совершенно против нас. Есть, потому что мы его заслужили как никто и никогда.

Виктория Сюмар, «Фейсбук»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип