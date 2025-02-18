закрыть
18 февраля 2025, вторник, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нобелевские лауреаты призвали Трампа помочь освободить политзаключенных в Беларуси

  • 18.02.2025, 15:07
  • 2,474
Нобелевские лауреаты призвали Трампа помочь освободить политзаключенных в Беларуси

Обращение подписали 30 человек.

Группа лауреатов Нобелевской премии обратилась к президенту США Дональду Трампу и другим мировым лидерам с призывом немедленно обеспечить освобождение всех политических заключенных в Беларуси, сообщает «Голос Америки».

Как говорится в обращении, в настоящее время в белорусских тюрьмах содержатся тысячи политических заключенных, среди них – кандидаты в президенты, учителя, врачи, рабочие, а также лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. Отмечается, что среди заключенных тяжело больные и пожилые люди, а условия их содержания можно назвать нечеловеческими. Несколько политзаключенных уже погибли в тюрьме.

Призыв освободить заключенных и прекратить репрессии адресован властям Беларуси. К Трампу и лидерам ЕС обращен призыв принять срочные и решительные меры для освобождения узников, а к общественным деятелям и всем «людям совести» - поддержать кампанию за их освобождение.

Письмо подписали в частности лауреаты Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и Дмитрий Муратов, премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, лауреаты премий по физике, химии, медицине и экономике - всего 30 человек.

Это не первое подобное обращение к лидерам стран Запада и мировому сообществу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип