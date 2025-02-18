Нобелевские лауреаты призвали Трампа помочь освободить политзаключенных в Беларуси
- 18.02.2025, 15:07
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Обращение подписали 30 человек.
Группа лауреатов Нобелевской премии обратилась к президенту США Дональду Трампу и другим мировым лидерам с призывом немедленно обеспечить освобождение всех политических заключенных в Беларуси, сообщает «Голос Америки».
Как говорится в обращении, в настоящее время в белорусских тюрьмах содержатся тысячи политических заключенных, среди них – кандидаты в президенты, учителя, врачи, рабочие, а также лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. Отмечается, что среди заключенных тяжело больные и пожилые люди, а условия их содержания можно назвать нечеловеческими. Несколько политзаключенных уже погибли в тюрьме.
Призыв освободить заключенных и прекратить репрессии адресован властям Беларуси. К Трампу и лидерам ЕС обращен призыв принять срочные и решительные меры для освобождения узников, а к общественным деятелям и всем «людям совести» - поддержать кампанию за их освобождение.
Письмо подписали в частности лауреаты Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и Дмитрий Муратов, премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, лауреаты премий по физике, химии, медицине и экономике - всего 30 человек.
Это не первое подобное обращение к лидерам стран Запада и мировому сообществу.