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Китай отказался рассматривать предложение США

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  • 18.02.2025, 15:10
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Китай отказался рассматривать предложение США

Миротворцев из КНР в Украине не будет.

Китай не собирается обсуждать отправку своего миротворческого контингента в Украину для контроля за соблюдением мирного соглашения, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. По его словам, Пекин всегда выступал за то, чтобы решать российско-украинский военный конфликт через диалог и переговоры. «Последние события доказали, что предложения (по завершению войны в Украине. — прим.) Китая были объективными, справедливыми, рациональными и прагматичными», — отметил Го Цзякунь. Он поприветствовал начавшиеся между США и Россией переговоры в Саудовской Аравии, подчеркнув, что «Китай ожидает, что все заинтересованные стороны своевременно примут участие» в мирном диалоге.

До этого, как писал The Economist, администрация президента США Дональда Трампа предложила разместить вдоль линии прекращения огня в Украине миротворческие контингенты Китая и Бразилии вместе с военными из стран ЕС.

Необходимость такого решения вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил тем, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны для сдерживания потенциальной агрессии со стороны России. При этом в администрации президента США Дональда Трампа ранее исключили возможность отправки в Украину американских военных, но заявили о готовности предоставить «внешнюю поддержку» войскам стран — членов НАТО, которые будут направлены в зону конфликта с миротворческой миссией.

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