Осовремененная легенда: культовый суперкар Lamborghini возвращают в производство

Осовремененная легенда: культовый суперкар Lamborghini возвращают в производство1
- 18.02.2025, 15:17
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Gallardo изменился внешне и стал на 200 кг легче за счет карбоновых деталей.
Lamborghini Gallardo возвращается на рынок. Суперкар доработали и будут продавать за 752 500 евро. Об этом сообщает издание Top Gear.
Примечательно, что новый Lamborghini Gallardo выпустили не в Италии, а в Хорватии. Улучшенную версию купе будет выпускать компания Tedson Motors. Проект назвали Etna.
Суперкар Lamborghini Gallardo серьезно доработали. У него полностью новая передняя часть, также заменили капот двигателя и фонари, установили заостренный спойлер. Часть новых деталей изготовили из карбона, что снизило массу авто на 200 кг.
Кроме того, доработали двигатель Lamborghini Gallardo Etna. 5,0-литровый V10 теперь развивает 600 л. с. и раскручивается до 10 000 об/мин. В паре с ним работает 6-ступенчатый робот. Также установлен спортивный титановый выхлоп и компоненты подвески от трекового Gallardo Super Trofeo.
Всего выпустят всего 77 купе Lamborghini Gallardo Etna. Производство авто стартует в начале 2026 года.
Напомним, что суперкар Lamborghini Gallardo выпускался с 2003 по 2013 год. Всего изготовили 14 022 авто с двигателями V10 мощностью 500-570 сил.