Переговоры в Саудовской Аравии: встреча Трампа и Путина откладывается 9 18.02.2025, 15:26

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Фото: AP

Bloomberg писал, что она может пройти на следующей неделе.

Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде, которые начались утром 18 февраля.

Сначала американское издание Bloomberg написало, что «руководство Соединенных Штатов и России могут согласовать проведение саммита двух лидеров во время встречи в Саудовской Аравии».

Помощник Путина Юрий Ушаков опроверг это сообщение и заявил, что «встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе, но стороны обсуждали условия для ее проведения, тут нужна «плотная работа».

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