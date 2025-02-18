Белоруса и украинца в Польше будут судить за перевозку нелегалов 3 18.02.2025, 15:28

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иллюстративное фото

Им грозит до восьми лет заключения.

Белорус и украинец перевезли от белорусско-польской границы до Германии десятки нелегальных мигрантов. Но теперь мужчины попали под суд, им грозит до восьми лет тюрьмы.

34-летний белорус Иван Б. и 51-летний украинец Алексей В. в 2024 году с мая по сентябрь перевозили иностранцев, нелегально переходивших белорусско-польскую границу, пишет MOST. Объявление, которое предлагало эту работу, они нашли в интернете и решили подзаработать. Неустановленные лица передавали мужчинам координаты мест в пограничной полосе, где те должны были забирать мигрантов.

За несколько месяцев белорус с украинцем совершили более десятка рейсов и перевезли не менее нескольких десятков мигрантов.

Но во время одной из поездок ими заинтересовались польские пограничники. Вскоре поляки заметили, как из леса выбежали два человека. Оказалось, что это были граждане Сирии. Вместе с еще десятью соотечественниками они переплыли на понтоне через Буг. Они направлялись к тому месту, где их ждали перевозчики. Отправиться дальше им помешали пограничники.

Сейчас Иван Б. и Алексей В. пребывают в изоляторе и ждут суда.

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