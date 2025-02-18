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Один из главных «долгостроев» Бреста выставили на продажу

  • 18.02.2025, 15:46
Один из главных «долгостроев» Бреста выставили на продажу
иллюстративное фото

Застройщиком была предусмотрена почти «московская плотность» застройки на квадратный метр.

В Бресте выставили на продажу один из главных «долгостроев» города. Речь про участок на Варшавском шоссе расположенный между отелем Хилтон и строительной площадкой ЖК River ParK, пишет wikidom.by.

Площадь участка 1.2 га, он огорожен забором, а на территории прошлым хозяином частично забиты сваи под будущий фундамент.

Когда-то здесь планировали построить интересный жилой комплекс с названием Трилогия, рендеры которого многие жители еще могут помнить.

На сегодня данная концепция уже явно не пройдет по архитектурным нормам, инсоляции и количеству парковок, тогда застройщиком была предусмотрена почти «московская плотность» застройки на квадратный метр.

Сейчас там скорее будет рассматриваться концепция, которую прорабатывали совместно с соседним ЖК River Park, посадка двух домов с общим стилобатом и закрытым двором, она же кстати уже прошла общественное обсуждение и градостроительный совет.

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