Один из главных «долгостроев» Бреста выставили на продажу
- 18.02.2025, 15:46
Застройщиком была предусмотрена почти «московская плотность» застройки на квадратный метр.
В Бресте выставили на продажу один из главных «долгостроев» города. Речь про участок на Варшавском шоссе расположенный между отелем Хилтон и строительной площадкой ЖК River ParK, пишет wikidom.by.
Площадь участка 1.2 га, он огорожен забором, а на территории прошлым хозяином частично забиты сваи под будущий фундамент.
Когда-то здесь планировали построить интересный жилой комплекс с названием Трилогия, рендеры которого многие жители еще могут помнить.
На сегодня данная концепция уже явно не пройдет по архитектурным нормам, инсоляции и количеству парковок, тогда застройщиком была предусмотрена почти «московская плотность» застройки на квадратный метр.
Сейчас там скорее будет рассматриваться концепция, которую прорабатывали совместно с соседним ЖК River Park, посадка двух домов с общим стилобатом и закрытым двором, она же кстати уже прошла общественное обсуждение и градостроительный совет.