Трехлетний позор Путина 2 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

18.02.2025, 15:52

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Z-патриоты как обычно стерпят и утрутся?

Бедные Z-кретины все пытаются найти ответ на вопрос - почему же 3 года Россия не может победить и продолжается весь этот позор.

И ответ найден - кто-то запретил побеждать.

«Так-то мы бы их уже давно разгромили! Но вот подлые предатели запретили».

Кстати, а кто эти люди? Кто мог военным запретить воевать «по-настоящему»? Получается, верховный главнокомандующий. Больше некому.

И что же будут делать Z-патриоты? Неужто как обычно стерпят и утрутся?

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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