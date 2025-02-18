закрыть
18 февраля 2025, вторник, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трехлетний позор Путина

2
  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 18.02.2025, 15:52
  • 3,078
Трехлетний позор Путина

Z-патриоты как обычно стерпят и утрутся?

Бедные Z-кретины все пытаются найти ответ на вопрос - почему же 3 года Россия не может победить и продолжается весь этот позор.

И ответ найден - кто-то запретил побеждать.

«Так-то мы бы их уже давно разгромили! Но вот подлые предатели запретили».

Кстати, а кто эти люди? Кто мог военным запретить воевать «по-настоящему»? Получается, верховный главнокомандующий. Больше некому.

И что же будут делать Z-патриоты? Неужто как обычно стерпят и утрутся?

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип