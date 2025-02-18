Трехлетний позор Путина

Трехлетний позор Путина2
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 18.02.2025, 15:52
- 3,078
Z-патриоты как обычно стерпят и утрутся?
Бедные Z-кретины все пытаются найти ответ на вопрос - почему же 3 года Россия не может победить и продолжается весь этот позор.
И ответ найден - кто-то запретил побеждать.
«Так-то мы бы их уже давно разгромили! Но вот подлые предатели запретили».
Кстати, а кто эти люди? Кто мог военным запретить воевать «по-настоящему»? Получается, верховный главнокомандующий. Больше некому.
И что же будут делать Z-патриоты? Неужто как обычно стерпят и утрутся?
Телеграм-канал «Сеятель ветра»