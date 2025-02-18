Педагоги бьют тревогу: почему некоторые белорусские дети не разговаривают до 5 лет 1 18.02.2025, 15:58

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Специалист назвала скрытые причины.

Белорусские педагоги бьют тревогу: наши дети стали позже заговаривать. Бывает и такое, что ребенку уже почти в школу, а он молчит. Ждать с моря погоды не стоит: речь – лишь верхушка айсберга, за которой скрыты глубинные проблемы. Журналистка Telegraf.news пообщалась со специалистом раннего развития ребенка Оксаной Бесединой и расспросила о причинах негативной тенденции. Многие из них слишком неочевидные.

Оксана Беседина – специалист раннего развития ребенка, ведет занятия с детьми по запуску речи в «Материнской школе». Опыт работы – 20 лет.

Дети эпохи COVID-19

По мнению педагога, есть два основных фактора, почему белорусские дети стали поздно говорить: биологический и социальный.

Первое, задержка речи может быть связана с генетическими заболеваниями. А также инфекциями, которыми переболела женщина во время беременности, в том числе COVID-19.

«Научные данные показали, что перенесенные мамой заболевания во время перинатального периода, тот же коронавирус, имеют свое значение. Конечно, когда малыш родился, мало кто назовет этот фактор. Но он может быть одной из причин, почему нервные клетки не растут и происходит задержка речи. Хотя внешне мама выглядит здоровой. Множество педиатрических статей и научных исследований это подтверждают», – аргументировала Оксана Беседина.

Второе, осложненные роды и кесарево сечение также способны спровоцировать отставание формирования речи у ребенка, уверена специалист.

«Всем детям с кесарево нужна помощь и создание больших условий, чем тем, которые прошли через естественные родовые пути. У таких малышей чаще всего бывает недостаток развития речи, связанный с моторикой и сенсорикой. Недаром природа задумала, что ребенок должен пройти через родовые пути и ощутить телом проползание, продавливание и выход», — рассказала она.

Третий фактор: есть такое понятие, как депривация. Ребенок лишается близкого человека, который всегда был рядом, его запаха. Это тоже, по убеждению эксперта, влияет на развитие и речь.

Депривация (лат. deprivatio — потеря, лишение) — невозможность закрывать свои основные потребности в результате потери связи с объектом их удовлетворения. Как правило, проблема депривации берет начало в раннем детском возрасте и способна трансформироваться в другие психические расстройства. Состояние депривации у ребенка может возникнуть в результате вынужденного разлучения с матерью. Например, когда она заболевает и надолго попадает в больницу.

«Я наблюдала это в своей практике: у ребенка была мама, и вдруг в возрасте 6-9 месяцев она заболела, долго была в больнице и ее не стало. Ребенок резко лишился этой привязанности. Приходящие люди – папа, бабушка, няня – все разные и никогда не заменят мать. Тогда тоже происходит задержка умственного развития и, соответственно, речи. Но такое случается редко», – прокомментировала педагог.

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