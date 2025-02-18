Госдеп США прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии
- 18.02.2025, 16:12
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Американские и российские чиновники договорились по ряду пунктов.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились переговоры представителей США и России.
Соединенные Штаты хотят остановить убийства и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны. Как пишет Reuters, об этом по итогам переговоров заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
По ее словам, президент Трамп является единственным лидером в мире, который может убедить Украину и Россию согласиться на это.
Во время переговоров, по ее словам, американские и российские чиновники договорились:
— «Создать механизм консультаций для устранения раздражителей в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических миссий».
— «Назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы над путями скорейшего завершения конфликта в Украине способом, который будет долговременным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».
— «Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся после успешного завершения конфликта в Украине».
— «Оставаться вовлеченными, чтобы убедиться, что процесс движется вперед вовремя и продуктивно».