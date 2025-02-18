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Госдеп США прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии

  • 18.02.2025, 16:12
  • 2,456
Госдеп США прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии

Американские и российские чиновники договорились по ряду пунктов.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились переговоры представителей США и России.

Соединенные Штаты хотят остановить убийства и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны. Как пишет Reuters, об этом по итогам переговоров заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, президент Трамп является единственным лидером в мире, который может убедить Украину и Россию согласиться на это.

Во время переговоров, по ее словам, американские и российские чиновники договорились:

— «Создать механизм консультаций для устранения раздражителей в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических миссий».

— «Назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы над путями скорейшего завершения конфликта в Украине способом, который будет долговременным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

— «Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся после успешного завершения конфликта в Украине».

— «Оставаться вовлеченными, чтобы убедиться, что процесс движется вперед вовремя и продуктивно».

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