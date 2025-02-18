Синоптики пообещали белорусам скорый «прорыв тепла» 18.02.2025, 16:20

Когда февральские -20°С сменятся весенними +8°С?

Синоптики спрогнозировали скорое окончание серии частных блокирующих антициклонов, из-за которых в Беларуси в феврале установилась по-зимнему морозная погода. В прогнозах на ближайшие дни пока ещё фигурируют двузначные отрицательные значения, но специалисты обнадёжили: зима на долго не задержится, пишет «Телеграф».

Согласно оперативным данным Белгидромета, существенных изменений в погодных условиях в ближайшие три дня ожидать не стоит. В прогнозе ведомства на этих дни — кратковременный снег местами, гололедица, а к выходным — усиление порывистого ветра до умеренных значений. Днём температурные максимумы по стране будут колебаться от нуля до -7°С, а ночью столбик термометра, по словам специалистов, неизменно будет уходить в минус:

• в среду, 19 февраля, ночью в диапазоне -5..-11°С,

• в четверг, 20 февраля, -10..-16°С, при прояснениях — до -18°С,

• в пятницу, 21 февраля, -10..-17°С, при прояснениях до -19°С.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб», начиная с четверга, 20 февраля, за погоду в Беларуси будет отвечать антициклон Финья. Именно благодаря ему осадков станет меньше, что скажется на температурной картине (если днём при прояснениях за счёт солнца температура несколько повышается, что по ночам в отсутствие облачности воздух, как правило, охлаждается ещё быстрее). Специалисты спрогнозировали в эти ночи до -15..-20°С, а днём к воскресенью по западу — до +4°С.

«А вот с понедельника Финья устанет блокировать западный перенос воздушных масс и ядро антициклона переориентируется на юго-восток Европы, чем конечно же воспользуются атлантические циклоны, которые начнут смещаться по более южным траекториям, неся на континент теплую и влажную океаническую воздушную массу», — озвучили специалисты более долгосрочный прогноз.

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