Ученые создали одежду, отслеживающую качество сна 18.02.2025, 16:24

Она передает информацию о сне врачам в режиме онлайн.

Исследователи из Кембриджского университета представили инновационный подход к мониторингу нарушений сна: удобные, легко стираемые умные пижамы, оснащенные напечатанными на ткани датчиками.

Эти датчики улавливают едва заметные движения кожи, связанные с дыханием, даже когда одежда плотно прилегает к шее и груди, обеспечивая неинтрузивную альтернативу традиционным методам отслеживания ночного отдыха, пишет University of Cambridge (перевод - «Фокус»).

Под руководством профессора Луиджи Оккипинти из Кембриджского графенового центра команда ученых разработала новую пижаму, чтобы устранить ограничения, существующие в современных методах мониторинга сна. Традиционные методы, такие как полисомнография (PSG), часто бывают дорогими, сложными и непригодными для длительного домашнего использования.

Альтернативные домашние устройства могут быть громоздкими или неудобными, а носимые устройства, такие как смарт-часы, могут лишь судить о качестве сна, не выявляя точных нарушений. Умная пижама призвана создать решение, которое будет одновременно удобным для ночного использования и достаточно точным для получения значимой информации о качестве сна. Встроенные датчики интегрированы с легким алгоритмом искусственного интеллекта SleepNet, способным определять шесть различных состояний сна, включая носовое дыхание, ротовое дыхание, храп, скрежет зубами, центральное апноэ сна (CSA) и обструктивное апноэ сна (OSA) — с точностью 98,6%.

Система пижамы эффективно отфильтровывает обычные движения во сне, такие как ворочание, гарантируя, что анализируются только важные данные. Энергоэффективная конструкция требует минимального количества примеров сна, чтобы отличить регулярный сон от беспорядочного, что делает ее очень эффективной для повседневного использования.

Помимо диагностических возможностей, умные пижамы разработаны с учетом практичности и комфорта пользователя, заявили авторы. Ткань проходит специальный процесс накрахмаливания для повышения прочности датчиков, что позволяет одежде выдерживать регулярные машинные стирки без ущерба для функциональности, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Кроме того, последняя версия включает в себя возможность беспроводной передачи данных, что позволяет безопасно передавать данные о сне на смартфоны или компьютеры для дальнейшего анализа. Эта функция облегчает непрерывный мониторинг и предоставляет пользователям доступную информацию для обсуждения с медицинскими работниками. Разработка этой "умной" пижамы открывает большие перспективы для миллионов людей, страдающих от нарушений сна, предоставляя им и их врачам удобный и эффективный метод домашнего мониторинга.

Расстройства сна, такие как апноэ сна, широко распространены и могут привести к серьезным осложнениям здоровья, если их не лечить. Традиционные методы диагностики часто требуют ночевки в специализированных клиниках, что может быть неудобно и дорого. Появление умных пижам может превратиться в удобную, точную и неинвазивную альтернативу для мониторинга состояния сна в комфортных домашних условиях, что может улучшить показатели частоты обращения людей за подобной помощью.

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