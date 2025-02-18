Детективная история из Пинска: женщина помогла задержать велосипедного вора

Детективная история из Пинска: женщина помогла задержать велосипедного вора7
- 18.02.2025, 16:37
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Бросилась в погоню в тапках и халате.
В пинскую милицию обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный пытался украсть велосипед из двора частного дома стоимостью 1500 рублей, пишет «Виртуальный Брест».
Выяснилось, что это 50-летний неработающий житель Пинска, ранее судимый за кражи. Проходя по улицам частного сектора, фигурант увидел во дворе велосипед. Думая, что в доме никого нет, он зашел через открытую калитку и украл незапертый велосипед, стоявший во дворе.
Хозяйка велосипеда в это время находилась в доме и через окно увидела незнакомого человека, который пытался забрать велосипед. Женщина бросилась догонять вора, после чего фигурант бросил на улице украденный велосипед и бросился бежать.