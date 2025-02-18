Переговоры России и США в Саудовской Аравии: чего от них ждать 6 18.02.2025, 16:47

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Анализ политолога.

В Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и России.

Чего от них ожидать? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Очень сложно делать какие-то предположения, исходя из того, что озвучивает администрация Дональда Трампа. В преддверии этой встречи звучали разные сигналы.

Одни говорили одно, другие — другое, мне кажется очевидным, что сейчас США будут продвигать недружественную линию в отношении Украины и, наоборот, создающую более благоприятные условия для России.

Я ранее предполагал, что США не пойдут на какие-то значительные уступки России, хотя, понятное дело, без уступок сложно бы было вести переговоры, но, судя по всему, они уже застолбили пространство, в котором Россия себя чувствует абсолютно комфортно. Еще не начиная переговоров, Трамп (и не только он) сказал, что никакого членства для Украины в НАТО, что оккупированные территории придется сдать, плюс еще попытка, по сути дела, шантажировать Украину редкоземельными металлами.

Мне сейчас трудно конкретно предположить, чем закончатся эти переговоры, но то, что их первые результаты вряд ли будут благоприятны для Украины, — совершенно очевидно. Поэтому меня не удивляет позиция Украины, которая заранее заявляет, что что бы не было на этих переговорах достигнуто — Украина не будет их признавать, так как она на них не присутствовала.

— Вчера состоялся экстренный саммит европейских лидеров. Ждать ли сильной позиции Европы в мирных переговорах?

— Во-первых, начну с того, что Европа консолидирована. То есть ЕС и плюс страны, которые в него не входят: Великобритания, Норвегия. В отличие от позиции американской администрации, у Европы позиция совершенно четкая, ясная и предсказуемая. Их сигналы не противоречивые, несмотря на тактические разногласия, никаких сомнений в поддержке Украины они не высказывают.

Во-вторых, европейские страны поняли, что не воспользовались тем временем, которое у них было, чтобы самим укрепить обороноспособность. Это они сейчас будут делать.

Они продолжат поддерживать Украину и политически, и в военном отношении. К слову, по имеющимся данным, европейские страны-члены НАТО очень существенно поддерживали Украину не только в финансовом плане, но в том числе и поставками вооружения. И это была весомая помощь. Понятно, что США передавали Украине больше, например, HIMARS, но что касается танков, самолетов, то европейские страны отнюдь не отставали от США. Думаю, что это сохранится.

Европейские страны хотят и будут поддерживать Украину, стремиться скоординировать свои усилия. Европейские страны от этой позиции не отступят, они справедливо требуют свое полное присутствие на мирных переговорах, потому что Украина это не просто партнер, а ассоциированный член ЕС. Об этом как-то забывают, а это очень важно.

То, каким образом сейчас ЕС сотрудничает с Украиной, — это очень солидная поддержка.

Если сейчас то, что происходит в Саудовской Аравии — это «Мюнхен 2.0», то могу сказать, что Украина находится в гораздо более благоприятной ситуации по сравнению с Чехословакией, за которую вообще некому было заступиться в 1938-ом году. Украина имеет солидную поддержку.

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