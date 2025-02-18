Белорус пожаловался на грязь в торговом центре в Гродно 2 18.02.2025, 16:52

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иллюстративное фото

Видео вызвало бурную реакцию среди горожан.

Таксист из Гродно Юрий опубликовал в TikTok видео с грязными полами в торговом центре на Девятовке. По словам гродненца, охранники магазина сказали, что убираться тут некому. Опубликованное видео вызвало бурную реакцию среди горожан, пишет Hrodna.life.

Некоторые гродненцы считают, что проблема в руководстве магазина «Алми». Другие пишут, что критиковать магазин в такую погоду несправедливо.

Свой ролик гродненец сопроводил подписью: «Хуже, чем в сарае». «Значит, нужно, чтобы администрация убиралась», — прокомментировал грязные полы Юрий.

Горожане: «Проблемы в руководстве конкретного магазина»

Под видео Юрия гродненцы высказались о грязи в магазине. По мнению некоторых горожан, ничего страшного в этом нет, так как на улице снег, поэтому слякоть в помещении будет появляться даже при регулярной уборке. Другие комментаторы отметили, что «Алми» на Девятовке проблемный — все дело в руководстве и низких зарплатах.

«Это не самое страшное в этом магазине. Продукция, которую продают, — вот на что надо обратить внимание. Тухлое, просроченное, а общее состояние магазина без комментариев», — пишет Li.

«Этот магазин всегда такой был. А еще парковка никакая и обслуживание тоже», — отмечает Натали.

«Там работает одна уборщица, и она убирает сам зал в „Алми“, там всегда чисто», — рассказывает Nastasya_Lores.

«Отношение к покупателю налицо. Именно в этом „Алми“ текучка кадров, всегда новые лица на кассе, значит, условия труда невыносимые, в том числе и для уборщиц», — предполагает Ландшафтный Дизайнер/Гродно.

«Ни в одном магазине нет такой грязи, как там, не глядя на погоду. Даже в „Алми“ на Вишневце. Проблемы в руководстве конкретного магазина и в зарплате», — высказывается 18.

«В Гродно во всех продовольственных магазинах, кроме „Короны“, не очень чисто. Даже неприятно заходить и открывать дверь. Я сама из Барановичей, у нас такого нет… Даже в „Светофоре“ чище гораздо», — делится voronko1969.

«Сегодня был там, убирают продавцы, стараются. Как можно так на весь мир высмеивать? Благо, все с телефонами. Творят, что хотят», — считает Тереза Дроб.

«Ничего удивительного. Эта проблема есть в каждом многопосещаемом месте. Тем более продовольственный магазин. К сожалению, ничего не сделать. Либо продавцы рассчитывают вас на кассе, либо моют для вас полы», — пишет Ольга Киреня.

«На улице песок с солью, все прилипает и высыхает белыми разводами. Уборщики не виноваты», — считает @mami@.

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