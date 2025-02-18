Банк России усиливает контроль и ограничивает свободу россиян 3 Иван Ус

18.02.2025, 17:11

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РФ находится в состоянии внутреннего финансового кризиса.

Одной из ключевых составляющих идеологической машины РФ является создание иллюзии экономической стабильности и финансовой независимости. Кремль пытается убедить как собственное население, так и международное сообщество в том, что российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции, войну и международную изоляцию. Однако, если посмотреть на реальные экономические шаги Банка России, то ситуация выглядит совсем иначе.

Недавно в российских телеграмм-каналах был опубликован проект изменений в денежно-кредитную политику РФ на 2025-2027 годы, демонстрирующий, что финансовая система страны находится в кризисе, а государство вынуждено прибегать к принудительным мерам, чтобы поддерживать ее на плаву. Эти меры не только противоречат принципам рыночной экономики, но и прямо указывают на панические настроения во властных кругах.

Во-первых, Банк России планирует значительное повышение тарифов на финансовые услуги, в частности на переводы средств и пользование платежной инфраструктурой. Официальное обоснование этого решения - рост операционных расходов и необходимость модернизации системы.

Однако настоящая причина в другом: таким образом государство пытается компенсировать потери бюджета, которые растут из-за войны и санкций.

Увеличение стоимости финансовых услуг ударит по рядовым гражданам и бизнесу, заставляя их платить за просчеты власти.

Во-вторых, в документе содержатся жесткие ограничения на вывод средств за границу. Предполагается, что физические и юридические лица смогут осуществлять международные переводы только в пределах установленных лимитов, а некоторые транзакции вообще будут запрещены. Это прямое доказательство того, что российский режим боится оттока капитала и пытается любыми методами удержать деньги внутри страны. Если экономика стабильна, то зачем тогда вводить такие ограничения?

Еще одним важным моментом является принудительное замещение активов банков и финансовых учреждений государственными облигациями. Это означает, что часть средств, которые могли бы пойти на кредитование бизнеса или другие инвестиционные проекты, будет направлена на финансирование государственного долга. Фактически, правительство заставляет финансовый сектор кредитовать войну и дефицитный бюджет. Этот шаг только усилит стагнацию экономики, уменьшит доступность кредитов и создаст дополнительные риски для банковской системы.

Чтобы скрыть реальные проблемы, Банк России заявляет, что ключевая ставка останется неизменной для якобы стабилизации экономики. Однако на практике это лишь попытка избежать паники среди бизнеса и населения, ведь любое резкое повышение ставки может стать сигналом о еще больших проблемах в экономике.

Таким образом, анализ новых мер Банка России показывает, что экономическая ситуация в стране далека от заявленной стабильности. Государство вводит новые налоги в виде повышенных тарифов, ограничивает финансовую свободу граждан, заставляет банки покупать государственные долговые обязательства и пытается удержать видимость контроля, когда на самом деле финансовая система РФ все больше напоминает карточный домик.

Все это еще раз доказывает, что российская экономика держится не на реальном развитии, а на административном давлении и принудительных мерах.

Такая политика не может быть долговременной, и со временем ее последствия станут еще более разрушительными для самой РФ. Именно эти факты должна доносить Украина международному сообществу, разрушая миф об "экономической мощи" России, которая на самом деле находится в состоянии внутреннего финансового кризиса.

Иван Ус, к.э.н., главный консультант украинского центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, «Униан»

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