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Рейды по поиску «тунеядцев»: кого это коснется и как можно подготовиться

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  • 18.02.2025, 17:19
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Рейды по поиску «тунеядцев»: кого это коснется и как можно подготовиться

Подробности рассказали в специальных комиссиях.

МВД объявило, что во всех районах Минска начнет «внеплановые отработки» для выявления «трудоспособных лиц, не занятых в экономике» и пообещало провести специальные «рейды». Кого конкретно будут искать? Куда придут? И что делать, если «тунеядца» не окажется дома? «Зеркало» рассказывает подробности.

Кого будут проверять?

Напомним, 17 февраля министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании в Мингорисполкоме «обозначил первостепенную задачу — актуализировать информацию в базе данных трудоспособных лиц, не занятых в экономике».

«Отдельное внимание уделят работающим за границей, — говорится в официальном сообщении. — Усилится контроль за так называемыми тунеядцами <…>».

Правда, из отчета МВД не до конца ясно, по каким критериям милиционеры будут определять, к кому идти, как именно будут проходить рейды (осмотр жилья или что-то другое) и какие меры будут принимать после.

Под видом обеспокоенных граждан сотрудники «Зеркала» обратились в четыре «тунеядские» комиссии Минска (официально они называются «постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения») при администрациях Партизанского, Первомайского, Октябрьского и Фрунзенского районов Минска.

Во всех комиссиях сообщили, что милиция будет посещать с рейдами только тех, кто уже попал в базу «не занятых в экономике». Первым делом направятся к тем, кто находится там «долгое время» и «никакой деятельности не осуществляет». Если человека нет в этом перечне — к нему прийти не должны.

— У них нет данных никого другого. Они берут базы в Минтруда и проходят тех, кто в базе находится, — сообщила одна из чиновниц обеспокоенной белоруске.

То есть не будет «выявления» неработающих, которое упоминалось в официальном сообщении МВД. «Отрабатывать» собираются тех, кого уже «выявили» раньше.

Проверить, есть ли человек в базе «тунеядцев», можно в комиссии своего района. В некоторых администрациях готовы сообщить человеку его статус по телефону, через электронную почту или при личном визите. Также можно проверить себя онлайн через сайт «Е-Паслуга» (но для этого понадобится цифровая подпись).

«Чисто на лестнице поговорят»

Если человек есть в базе, то милиция придет по месту регистрации («прописки», как говорят по-старинке). Там зададут вопросы или самому «тунеядцу», или другим жильцам. Во всех комиссиях постарались успокоить: никто осматривать квартиру не будет, устраивать допрос с пристрастием — тоже.

— Они чисто на лестнице поговорят, заполнят какую-то форму и все. Не переживайте, ничего такого страшного нет, — пояснили в одной из районных администраций.

Если человек работает по договору или учится в России или других странах ЕАЭС, он не считается «тунеядцем». Даже если он попадет в базу, можно будет прислать доказательства в комиссию своего района, и из базы должны исключить.

— Люди, которые работают в России по трудовым договорам, предоставляют раз в квартал справку с места работы. У человека [будет] помечено, что он занят, к этим [людям] рейдов не будет, — заверила специалистка одной из комиссий.

Если белорус нашел работу или учебу за пределами ЕАЭС (например, в Польше или Литве) для Беларуси он официально считается «не занятым в экономике». В случае минской прописки можно ждать людей в форме для «актуализации» информации.

— [Родственники] скажут, где работаете, и все на этом. Проблем нету, — попыталась успокоить чиновница одной из комиссий, отмечая, что не будет «допроса с пристрастием».

Журналистке, которая представилась сотрудницей литовской компании, прописанной в Минске, в одной из комиссий посоветовали заранее прислать родным в Беларусь копию трудового договора. Договор можно будет показать милиционерам, и те отметят у себя: женщина трудоустроена за границей.

Если гражданин стоит в другой стране на консульском учете и оформил паспорт серии РР — эту информацию тоже можно передать, такого человека из «тунеядской» базы исключат.

«В базе большое количество людей, которых нет в Беларуси»

А зачем вообще нужны эти «рейды»? По словам чиновников из комиссий, основная цель — уменьшить базу, которая в этот момент стала «слишком большой». Из нее решили убрать тех, кто продолжает там «висеть», «а их уже давным-давно нет, они уже даже не наши граждане».

— Нам нужна отметка. У нас просто в базе большое количество людей, которых нет в Беларуси. И нет отметки, где они работают. Вот в чем вопрос. Из-за этого милиция начала ходить, — пояснили в одной из комиссий.

Сейчас попадание в базу «тунеядцев» не грозит человеку какими-то серьезными санкциями. Собственники жилья, «не занятые в экономике», оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги: отопление, горячую воду, газ. Если белорус не владеет недвижимостью и попадает в перечень «иждивенцев», это не влечет для него финансовых потерь.

Однако в 2024 году власти обсуждали возможные новые ограничения для «тунеядцев». К примеру, депутаты и Минздрав предлагали сделать платной медицину для работающих в ЕС дальнобойщиков.

МВД в своем недавнем сообщении пообещало «по результатам рейдов» внести «предложения по совершенствованию законодательства». И намекнуло, что речь будет идти о неких «социальных благах».

— Трудиться должны все, кто пользуется социальными благами, которые предоставляет государство, — заявил Иван Кубраков.

В комиссиях районных администраций не смогли пояснить, что конкретно может измениться для «тунеядцев» в дальнейшем.

— А что потом будет? Я уехала — и какие-то санкции за это будут? Какие-то штрафы?

— Пока нет, — многозначительно ответила одна из сотрудниц администрации.

— Кто ж его знает. Пока все зыбко, — также загадочно пояснила чиновница из комиссии другого района.

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