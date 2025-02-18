«Радость от покупки была недолгой» 18.02.2025, 17:33

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Минчанин купил проблемную Tesla и долго судился.

Минчанин Евгений купил в лизинг подержанную Tesla Model 3 Performance. Но радость от покупки была недолгой: как рассказывает мужчина, вскоре на экране электрокара появилась ошибка, предрекающая замену батареи (а это, как известно, недешево). Евгений подал в суд на продавца: минчанин уверен, что тот знал о проблеме. Журналисты Onliner также поговорили с предыдущим владельцем Tesla, и у того, естественно, своя правда.

«Радость от покупки была недолгой: в тот же день я понял, что нужно менять батарею». История со слов покупателя

Евгений давно грезил быстрой машиной с автопилотом — и в прошлом году решил осуществить «хотелку». Искал потенциальные варианты на белорусских барахолках, но выбор был невелик: душа требовала цвет «белый перламутр» и комплектацию Performance. Подходящих автомобилей в продаже было всего четыре.

— Почему не хотел самостоятельно пригнать машину из США? Потому что частично покупал ее в лизинг, — начинает рассказ мужчина. — Да, можно взять кредит наличными, но я боялся получить кота в мешке. И не хотелось связываться со всеми этими ограничениями на границе.

Из четырех машин одну сразу отбросил из-за большого пробега, вторая, как оказалось, из Performance имеет только «шильдик». Осталось два автомобиля: один находился в Гродно, другой — в Минске. Начал я, очевидно, со второго варианта.

Подборщика с собой на осмотр не брал. Видел фотографии машины с аукциона, знал, что она была бита в заднюю часть. Меня волновало то, как ее восстановили после ДТП. Решил, что безопасность, геометрию и все остальное посмотрю сам. А что касается электронной части… Мне казалось: это же такой свежий автомобиль (2020 год), чему там ломаться? Два раза на нем ездил, все было хорошо, никаких ошибок не загоралось.

Продавец по имени Андрей рассказывал, что много времени проводит в США. Даже показал паспорт, чтобы подтвердить пересечение границы. В разговоре с ним меня напрягло то, что он не знал, что такое техосмотр. А еще то, что «Тесла» была оформлена на его маму. Той якобы машина не подошла.

Продавец все время настаивал: «Ты скажи куда — я сам приеду». Позже я предположил почему: если автомобиль зарядить, то некоторое время ошибка по батарее не показывается…

По словам Евгения, машина была выставлена на продажу за 25 500 долларов по курсу, но тысячу долларов удалось сторговать. Сделка состоялась 25 июля. До этого Tesla около месяца простаивала: Евгений внепланово уехал на море, а продавец — по делам в Америку.

— Переоформили авто, я поехал на нем кататься. Все было хорошо, потом добрался до зарядки. Зарядился, отъехал… Появилась ошибка — дисбаланс батареи (BMS_a066). В общем, радость была недолгой. Я сразу написал продавцу.

Евгений передал журналистам скриншоты переписки с продавцом.

«Нажал паркинг и пошел», — советует тот.

«Тут люди говорят, что это инбаланс батареи и это замена батареи… Это было? Ты знал?» — задает вопрос покупатель.

«Нет, она когда долго после Америки стояла, там были ошибки по инбалансу. Потом все прошло, он восстановился. Она стояла месяц, покатайся на ней пару дней», — отвечает продавец.

Евгений начал штудировать форумы и чаты. Там в ответ лишь сочувствовали: мол, крупно не повезло.

— Кто-то спросил: «Ты вообще Service mode смотрел?» Это, грубо говоря, меню, где в памяти записаны все ошибки, о которых сигнализировала машина. Я даже не знал, что такое есть… Открыл это меню и увидел, что ошибка уже была, всплывала еще в апреле.

Евгений объяснил, что было не так с батареей: она, мол, состоит из ячеек, одна из которых — крайняя — оказалась проблемной.

— Ячейка состоит из кучи «пальчиков». Насколько я понял, два из них вышли из строя, просели по напряжению. Отремонтировать или поменять их, особенно в Беларуси, нереально.

Отчего могла появиться такая проблема? Вариантов множество: заводской брак, неправильная эксплуатация, зарядка… К чему это привело? Во-первых, просел запас хода. Например, сейчас (уже с новой батареей) система показывает 440 км, а тогда было 380. Во-вторых, электрокар был ограничен в мощности. В какой-то момент машина с такой проблемой просто могла перестать заряжаться. То есть за пределы Минска выезжать было крайне нежелательно. На официальном сервисе Tesla где-нибудь за границей за ремонт батареи даже не взялись бы — это сразу замена. Но автомобиль, конечно же, не на гарантии, он был бит и списан.

Евгений прислал видео, снятое, как он утверждает, на белорусском сервисе, где работают с Tesla. Человек на записи подробнее объясняет суть проблемы.

— На одной СТО, куда я обратился, специалист сразу сказал: самый надежный способ ремонта — это полная замена батареи (6000−8000 долларов). Есть вариант найти такой же крайний модуль (примерно 2500−3000 долларов по цене), поставить его, «пообучать», чтобы все показатели выровнялись… Но модуля даже в продаже не было. Еще один вариант — восстановление ячейки (1300 долларов), но никаких гарантий мастера не дают.

Все это я описал продавцу, предложил сброситься на покупку модуля. Я уверен: он знал о проблеме, но не сказал о ней. Мы поговорили, я сказал, что съезжу на еще один сервис. Продавец ответил: «Только не едь на СТО на улице Красной». А я как раз по этому адресу и собирался. В общем, я специально отправился именно туда. Машину узнали по той же самой проблеме. В личном диалоге один из сотрудников станции сказал, что продавец хотел ее решить, но не сделал этого. Еще на сервисе упоминали, мол, Андрей им деньги должен.

Евгений утверждает: на станции подготовили акт технического осмотра, где описали проблему. С этим документом он и пошел в суд в ноябре.

Упоминание об акте осмотра есть в мотивировочной части решения суда: «Дата первой регистрации данной ошибки, согласно логу сервисных ошибок автомобиля, — 09.04.2024, ошибка является цикличной (42 записи в журнале ошибок). Данная ошибка свидетельствует о дисбалансе напряжения элементов питания высоковольтной батареи автомобиля. В ходе диагностики выявлены критически низкие показатели напряжения в модуле Nº9. Полноценная эксплуатация автомобиля с данным типом ошибки не представляется возможной, в связи с чем рекомендуется замена высоковольтной батареи автомобиля, ориентировочная стоимость высоковольтной батареи — 35 000 рублей, ориентировочная стоимость работ по замене высоковольтной батареи — 4000 рублей».

— До суда я пытался разорвать ДКП с продавцом. Однако меня игнорировали.

Я взял консультацию у адвоката. Для него дело оказалось необычным — опыта с электрокарами не было. Прогнозы тоже были туманными.

Что касается подачи иска, то у меня было несколько вариантов. Первый — подавать на расторжение ДКП. Второй — требовать ремонта за счет продавца. Третий — выбивать компенсацию ремонта, который я оплатил. Четвертый — бороться за соразмерное уменьшение стоимости авто. Я выбрал последний. Почему? Машину, когда проблема с батареей уже была решена, возвращать не хотелось. Также я понимал, что ремонт мне никто никогда не компенсирует: у женщины-пенсионера высчитывали бы деньги из пенсии не один год. Да и батарею с чеком, который можно предоставить в суд, купить невозможно. Менял я ее, естественно, «в гаражах», чтобы сэкономить.

В суде, конечно, удивились моему выбору. Более того, изначально я хотел подавать иск на 39 000 рублей — это сумма (стоимость батареи с ремонтом), которую мне озвучили на первом сервисе, куда я заезжал на диагностику. Но потом я подумал: шансы выиграть дело не то чтобы велики, а госпошлина платится исходя из того, на какую сумму подан иск. То есть я должен был рискнуть немаленькими деньгами, но при этом не факт, что мне их когда-либо вернут, даже если суд я выиграю… По итогу я подал иск на 2650 рублей, уплатив три базовые. Мне важнее было восстановить справедливость, чем получить какие-то деньги. А еще я сразу сказал: буду предавать дело огласке, чтобы те, кто попал в похожую ситуацию, знали — можно и нужно отстаивать свою позицию и защищать права.

Решение суда. Победа?

Продавец подключался к заседаниям через Viber, на суде присутствовала его мама, а также представители лизинговой компании. Вызывали и трех сотрудников СТО, которая выдала акт технического осмотра.

Как уже можно было понять, мужчина заменил батарею еще до суда. Это обошлось примерно в 3700 долларов. Однако никаких чеков у мужчины нет: батарея привезена из России, менялась у «гаражника». При этом минчанин отказался раскрывать имя мастера и его адрес, чтобы не подставлять человека, который в глазах налоговой является нелегалом.

— Я считаю, это к делу в принципе не относится. Стояла бы машина полгода с неисправной батареей — как бы это помогло суду?

Отмечу, что на заседании продавец предоставил аудиозапись моего разговора с мастером сервиса: еще до замены батареи я звонил ему, чтобы договориться о ремонте одной из камер. Во время звонка я упомянул, что ошибка по батарее внезапно пропала. Однако позже она появилась вновь.

Также продавец был недоволен тем, что я не пригласил его лично или его представителей на диагностику батареи. Но как часто кто-либо вообще зовет с собой на СТО предыдущего хозяина машины? Может, его еще на мойку нужно с собой брать?

Так что же решил суд? 28 января этого года он решил иск удовлетворить, взыскав с продавца деньги в пользу Евгения — все 2650 рублей.

— Жалею ли я, что не рискнул и не подал иск на всю сумму батареи? Конечно жалею, — отмечает собеседник, подчеркивая, что суд помог выиграть доказанный факт: проблема с батареей присутствовала задолго до покупки авто.

А что говорит продавец?

У Андрея, который является продавцом автомобиля, очевидно, своя позиция по поводу ситуации. Журналисты связались с ним по телефону, и вот что рассказал мужчина.

— Знали ли вы о проблеме с батареей до продажи автомобиля?

— Я ни о чем не знал. Машину продавала моя мама, в момент продажи никакой проблемы не было. У покупателя были все возможности проверить автомобиль, он осматривал его два раза.

Более того, есть аудиозапись от 12 октября (диагностика выполнена в августе), на которой человек подтверждает, что все хорошо и все работает, он на машине передвигается. К сожалению, суд не принял ее во внимание, так как она сделана без согласия Евгения.

В распоряжении журналистов оказалась та самая запись разговора между мастером СТО и Евгением (о ней в материале уже упоминалось). На записи мужчина действительно говорит, что ошибка пропала и 5000 километров он ее уже не наблюдает.

Ни одного чека на суде человек не предоставил. На одном из заседаний он говорил, что купил батарею в России. Потом — что в каком-то гараже, но она российская…

— Вы считаете, что Евгений вовсе не менял батарею?

— Человек идет в суд и хочет что-то доказать, говорит о честности и порядочности… А тут выясняется, что батарею он поменял за две недели до иска, исключив возможность экспертизы.

— То есть он батарею не менял и у него сейчас стоит та же, якобы проблемная? — повторяем вопрос.

— Он утверждает, что менял. Но у нас нет официального сервиса Tesla. Он лишил нас возможности провести экспертизу и сделал это умышленно.

На суде он рассуждал о том, как переживает о безопасности своей семьи. Хотя купил машину, которая была в серьезном ДТП. Машина была настолько бита, что лично я бы своих детей в нее не посадил, если бы купил ее в Беларуси.

— А зачем Евгению, по вашему мнению, все это? Суды — это всегда тягомотина, пошлины…

— Человеку написали какую-то бумагу, он понял, что может заработать на ней деньги. В суд он пришел с необоснованным иском, при этом не принес никакого документа, что он что-то менял, покупал батарею. Диагностику, которую я просил предоставить из другой компании, он тоже не принес.

Воспользовался тем, что один сервис что-то нашел в системе. Хотя если бы я знал о проблеме и хотел бы ее скрыть, то я бы сделал это за рублей 50. Но автомобиль демонстрировался покупателю в том состоянии, в котором он есть.

— Евгений предоставил переписку, исходя из которой можно предположить, что вы о проблеме знали. И «лечили» ее низкими токами.

— Автомобиль ремонтировался больше чем полгода. Меня даже не было в тот момент в стране. Когда машина приехала в Беларусь, она была полностью разряжена, сильно бита. Там были все ошибки, которые только возможны.

«Теслу» собирали из двух автомобилей (была вварена задняя часть), а судебное разбирательство проходило так, будто я продал ему новую машину. Хотя человек знал, какой силы был удар, но даже не решил проверить покупку.

— Вы пригоняли авто для перепродажи или для себя?

— Я хотел, чтобы автомобиль остался в Беларуси и чтобы на нем ездила мама. Ну и я катался при возможности.

Продавец еще раз подчеркивает: по его мнению, покупатель просто решил воспользоваться «находкой» в памяти электрокара. При этом у Евгения, по словам Андрея, были все шансы и время исследовать «Теслу» перед сделкой вдоль и поперек.

— И сейчас он ездит на моей хорошей красивой машине, которую я выставлял на 4000−5000 долларов ниже рынка. Более того, я сбросил ему еще тысячу долларов, поскольку автомобиль бит: мало ли что с ним может случиться.

— При всем этом Евгений подал иск на совсем небольшую сумму. По крайней мере, если знать стоимость батареи.

— Этот иск был удобен для суда, чтобы без каких-либо документов, на жалости ему его удовлетворили.

— Вы считаете, что если бы Евгений подал иск на сумму, которую он потратил на замену батареи, то суд бы он проиграл?

— Он не предоставил никаких документов, чеков или переписки с продавцом батареи. Он знает, как работает судебная система, и, думаю, не первый раз в этом деле.

С батареей все было в порядке. Если у него ошибка, как он сам говорит, пропала, то о чем вообще говорить? Может, из-за сильной аварии провод какой отошел или еще что-то, — резюмировал продавец.

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