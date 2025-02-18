Представлен новый Volvo XC60 2025: как изменился премиальный кроссовер 18.02.2025, 18:13

Модель будут выпускать исключительно в электрифицированных версиях мощностью до 455 сил.

Презентован новый Volvo XC60 2025 модельного года. Среднеразмерный премиальный кроссовер прошел модернизацию и с весны выйдет на европейский рынок. Об авто рассказали на официальном сайте шведского автопроизводителя.

Кроссовер Volvo XC60 обновили в духе старшего брата XC90. Его решетка радиатора стала шире, также освежили оптику и заменили бамперы авто. Кроме того, предложили колесные диски нового дизайна.

Главное изменение в салоне современная мультимедийная система на базе Google с увеличенным 11,2-дюймовым тачскрином. К тому же, доступны новые варианты внутренней отделки и цвета кузова. Обновили и топовую акустическую систему Bowers & Wilkins High Fidelity.

Все Volvo XC60 2025 будут 2,0-литровыми, электрифицированными и полноприводными. Модификации B5 (250 л. с.) и B6 (300 л. с.) — «мягкие» гибриды, а топовый 455-сильный Volvo XC60 T8 — плагин-гибрид, способный разогнаться до сотни за 4,9 с и преодолеть примерно 70 км на электротяге. В качестве опции кроссоверу доступна пневмоподвеска.

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