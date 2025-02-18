Владимир Фесенко: Это переговорная ловушка 1 18.02.2025, 17:47

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Владимир Фесенко

Украина откажется подписывать документы, которые будут противоречить ее интересам.

В Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и России.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать встречу в Эр-Рияде известного украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко:

— Нужно понимать одну простую вещь — это не переговоры про завершение войны в Украине. Да, эта тема там тоже обсуждалась, но главная цель встречи в Эр-Рияде — подготовка личной встречи президентов США и РФ.

Действительно, обсуждалась повестка дня, спорные вопросы между США и Россией относительно того, как обе стороны видят завершение войны между Россией и Украиной, спорные вопросы относительно логики мирного процесса. Я так понимаю, нужно еще договариваться о прямых переговорах между Россией и Украиной. Вопросы миротворцев, россияне уже реагируют на это достаточно нервно и агрессивно, по поводу участия Европы в переговорах и так далее.

Прошла подготовительная встреча. Нужно иметь в виду то, что не учитывается, к сожалению, многими комментаторами. Дело в том, что Трамп еще с конца января (а может быть и раньше, до инаугурации) запустил два параллельных переговорных трека.

Один переговорных трек с Украиной, второй — с россиянами. Вплоть до последнего времени с россиянами переговоры шли в закрытом режиме, неофициально, мы ничего не знали о них. Обе стороны подтверждали их (и американцы, и россияне), но кто в них участвовал, о чем говорили — мы не знали.

Сейчас уже эти переговоры перешли в официальную плоскость. Вот в частности встреча в Эр-Рияде.

Переговоры с Украиной также официально идут, известно, кто в них принимает участие с обеих сторон, уже состоялась встреча на высоком уровне в Мюнхене. Встреча американской делегации во главе с вице-президентом США и украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским. Также уже есть телефонные контакты с американской стороной, а 20 февраля ожидается визит в Украину генерала Кита Келлогга.

Отмечу, что Трамп определил разный состав делегаций. Это показывает его специфический подход к переговорам. В Мюнхене Кит Келлог пояснил, что произошло разделение функций. Он будет отвечать за переговоры с Киевом и европейцами, а Стивен Уиткофф (другой спецпредставитель Трампа) будет отвечать за переговоры с Москвой.

— Для чего Трамп решил сделать такой раздел?

— Келлог пояснил, что это для скорости. Он живет по времени Трампа. Трамп очень темпераментный (в этом они с Зеленским похожи) и хочет, чтобы быстрее развивался переговорный процесс, не было длительной челночной дипломатии, когда один переговорщик едет то в Киев, то в Москву.

На следующей неделе генерал Кит Келлог соберет в овальном кабинете тех, кто занимается переговорами с РФ и с Украиной. Они будут вырабатывать дальнейший алгоритм действий.

Примерно такая логика переговорного процесса у США. Сейчас это параллельные переговоры, а после встречи Трампа с Путиным, думаю, что будет решаться вопрос о том, когда и как должны начаться прямые переговоры между Россией и Украиной при модерации США.

— Как будет действовать Трамп, если поймет, что главная цель Путина — затягивать переговоры и проваливать их, а не прийти к быстрому решению?

— Существуют противоречия в подходах к мирному процессу между США и Россией. США хотят, чтобы вначале было прекращение огня, а потом мирные переговоры. Путин считает, что сразу нужно договариваться о большом мирном договоре. При этом, думаю, что Путин не прекратит военные действия. И здесь возникает проблема для Трампа. На мой взгляд, это иллюзия, но Трамп считает, что Путин хочет прекращения войны.

Зеленский также думал в 2019-ом году, а оказалось, что это, к сожалению, не так.

Думаю, что президент США столкнется с такой же проблемой. Он убедится, что Путин не хочет прекращения войны. Он хочет использовать войну для давления на переговорный процесс. Как будет Трамп реагировать на это? Посмотрим. Пока ответа на этот вопрос нет.

Но то, что сегодня произошло в Эр-Рияде, — это подготовка встречи Трампа и Путина, и уже начало официальных переговоров.

Эти переговоры будут касаться не только войны межу странами, но и двусторонних отношений между США и РФ.

Это вопросы безопасности, потому что завис целый ряд договоров (о стратегических наступательных вооружениях, о ракетах средней дальности и тд.), об этом тоже нужно договариваться.

Скажу и о том, почему в переговорах принимает участие Дмитриев (глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — прим.). Россияне хотят подсадить Трампа на бизнес-крючок. Они хотят его искусить выгодными бизнес-предложениями.

Они поняли, что Трамп ведется на бизнес-интересы, для него они интереснее, чем безопасность, международная политика и так далее. Они хотят предложить ему такую «замануху». Это переговорная ловушка.

Сработает она или нет — посмотрим. Зеленский ведь тоже хотел использовать в отношении Трампа такую же тактику, но оказалось, что Трамп очень хитрый переговорщик. В ответ он предложил Украине такой проект соглашения, который не соответствовал нашим интересам.

Поэтому украинская сторона отказалась подписывать американский проект , переговоры продолжаются, но Украина показала, что мы не будем подписывать какие-либо документы, которые разрабатываются без нашего участия.

Это очень важно. Это сигнал, который касается и будущих мирных переговоров. Поэтому думать о том, что завтра Трамп и Путин о чем-то договорятся и поставят нас перед фактом... Не сработает!

Подчеркну, Украина уже показала, что мы не будем подписывать того, в чем не принимали участия. Да, в нашем случае Трамп нас хотел поставить перед фактом, но точно также может быть и с россиянами.

Россияне предлагают ему свои условия, а Трамп может предложить свои. Пока рано делать выводы. Какая-то ясность дальнейшей перспективы переговорного процесса появится уже, скорее всего, после встречи между Трампом и Путиным.

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