Весь пыл Путина ушел в свисток

Весь пыл Путина ушел в свисток1
- Дмитрий Зотиков
- 18.02.2025, 17:49
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В этом и есть суть «русского мира».
С точки зрения Z-патриотов Путин разыгрывает договорнячок с Трампом.
«Забыты старые обиды и Скоро зацветет миндаль».
Ситуация ровно та, как брошенная любовница снова удостоилась внимания кавалера. И рада радеханька. А как же грозные «Мы щас как вдарим по вас ядеркой, и Вашингтона не будет»? Неужели все зря, и весь пыл ушел в свисток?
Неужели все усилия сотни тысяч убитых ради того, чтобы Путин получил от Трампа намек на возобновление старой любви?
Ой, как стыдно.
Ну а кто все равно не успокоится и будет требовать по-прежнему бабахнуть по Вашингтону из всех орудий, того ждет дорога дальняя и дом казенный. Потому, что линия жизни всегда должна изгибаться так же, как линия партии.
В этом и есть суть «русского мира».
Дмитрий Зотиков, Telegram