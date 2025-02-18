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Весь пыл Путина ушел в свисток

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  • Дмитрий Зотиков
  • 18.02.2025, 17:49
  • 2,432
Весь пыл Путина ушел в свисток

В этом и есть суть «русского мира».

С точки зрения Z-патриотов Путин разыгрывает договорнячок с Трампом.

«Забыты старые обиды и Скоро зацветет миндаль».

Ситуация ровно та, как брошенная любовница снова удостоилась внимания кавалера. И рада радеханька. А как же грозные «Мы щас как вдарим по вас ядеркой, и Вашингтона не будет»? Неужели все зря, и весь пыл ушел в свисток?

Неужели все усилия сотни тысяч убитых ради того, чтобы Путин получил от Трампа намек на возобновление старой любви?

Ой, как стыдно.

Ну а кто все равно не успокоится и будет требовать по-прежнему бабахнуть по Вашингтону из всех орудий, того ждет дорога дальняя и дом казенный. Потому, что линия жизни всегда должна изгибаться так же, как линия партии.

В этом и есть суть «русского мира».

Дмитрий Зотиков, Telegram

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